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В Раде не исключили остановку Трампом военной помощи Украине
В Раде не исключили остановку Трампом военной помощи Украине - 09.06.2025, ПРАЙМ
В Раде не исключили остановку Трампом военной помощи Украине
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин считает, что отношения США и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться, не исключает остановку президентом Америки... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T08:56+0300
2025-06-09T08:56+0300
2025-06-09T08:56+0300
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин считает, что отношения США и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться, не исключает остановку президентом Америки Дональдом Трампом военной помощи, выделенной Киеву при предыдущем главе штатов Джо Байдене. "Будет ли ситуация в отношениях с США в обозримой перспективе ухудшаться? Думаю, да. Мы можем говорить, что новых пакетов помощи не будет, если мы говорим о военной помощи... Возможно, что Трамп байденовские пакеты остановит, а они не закончатся в этом году, они рассчитаны на 25-й, 26, и, если не ошибаюсь, на 27 года... Есть риск, что он и это остановит. Есть ли риск, что он отключит нас от разведданных? Не знаю, но не исключаю такого", - сказал Рахманин в интервью изданию "Украинская правда". Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при администрации Байдена, которая, по его словам, не преследовала цели дипломатического урегулирования конфликта.
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Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Джей Ди Вэнс, НАТО
В Раде не исключили остановку Трампом военной помощи Украине
Депутат Рады Рахманин: отношения США и Украины будут ухудшаться
МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин считает, что отношения США и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться, не исключает остановку президентом Америки Дональдом Трампом военной помощи, выделенной Киеву при предыдущем главе штатов Джо Байдене.
"Будет ли ситуация в отношениях с США в обозримой перспективе ухудшаться? Думаю, да. Мы можем говорить, что новых пакетов помощи не будет, если мы говорим о военной помощи... Возможно, что Трамп байденовские пакеты остановит, а они не закончатся в этом году, они рассчитаны на 25-й, 26, и, если не ошибаюсь, на 27 года... Есть риск, что он и это остановит. Есть ли риск, что он отключит нас от разведданных? Не знаю, но не исключаю такого", - сказал Рахманин в интервью изданию "Украинская правда".
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при администрации Байдена, которая, по его словам, не преследовала цели дипломатического урегулирования конфликта.
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