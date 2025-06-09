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В Раде не исключили остановку Трампом военной помощи Украине - 09.06.2025, ПРАЙМ
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В Раде не исключили остановку Трампом военной помощи Украине
В Раде не исключили остановку Трампом военной помощи Украине - 09.06.2025, ПРАЙМ
В Раде не исключили остановку Трампом военной помощи Украине
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин считает, что отношения США и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться, не исключает остановку президентом Америки... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T08:56+0300
2025-06-09T08:56+0300
политика
украина
сша
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин считает, что отношения США и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться, не исключает остановку президентом Америки Дональдом Трампом военной помощи, выделенной Киеву при предыдущем главе штатов Джо Байдене. "Будет ли ситуация в отношениях с США в обозримой перспективе ухудшаться? Думаю, да. Мы можем говорить, что новых пакетов помощи не будет, если мы говорим о военной помощи... Возможно, что Трамп байденовские пакеты остановит, а они не закончатся в этом году, они рассчитаны на 25-й, 26, и, если не ошибаюсь, на 27 года... Есть риск, что он и это остановит. Есть ли риск, что он отключит нас от разведданных? Не знаю, но не исключаю такого", - сказал Рахманин в интервью изданию "Украинская правда". Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при администрации Байдена, которая, по его словам, не преследовала цели дипломатического урегулирования конфликта.
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украина, сша, дональд трамп, джо байден, джей ди вэнс, нато
Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Джей Ди Вэнс, НАТО
08:56 09.06.2025
 
В Раде не исключили остановку Трампом военной помощи Украине

Депутат Рады Рахманин: отношения США и Украины будут ухудшаться

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин считает, что отношения США и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться, не исключает остановку президентом Америки Дональдом Трампом военной помощи, выделенной Киеву при предыдущем главе штатов Джо Байдене.
"Будет ли ситуация в отношениях с США в обозримой перспективе ухудшаться? Думаю, да. Мы можем говорить, что новых пакетов помощи не будет, если мы говорим о военной помощи... Возможно, что Трамп байденовские пакеты остановит, а они не закончатся в этом году, они рассчитаны на 25-й, 26, и, если не ошибаюсь, на 27 года... Есть риск, что он и это остановит. Есть ли риск, что он отключит нас от разведданных? Не знаю, но не исключаю такого", - сказал Рахманин в интервью изданию "Украинская правда".
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал выделение военной помощи Украине при администрации Байдена, которая, по его словам, не преследовала цели дипломатического урегулирования конфликта.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
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ПолитикаУКРАИНАСШАДональд ТрампДжо БайденДжей Ди ВэнсНАТО
 
 
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