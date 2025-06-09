Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Бразилии заявил о центральной роли стран БРИКС и G20 в мире - 09.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250609/silva-858348156.html
Президент Бразилии заявил о центральной роли стран БРИКС и G20 в мире
Президент Бразилии заявил о центральной роли стран БРИКС и G20 в мире - 09.06.2025, ПРАЙМ
Президент Бразилии заявил о центральной роли стран БРИКС и G20 в мире
Страны БРИКС и G20 теперь занимают центральное место в мире, представляют 40% мирового ВВП, заявил президент Бразилии Лула да Силва в эфире телеканала LCI. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T23:48+0300
2025-06-09T23:54+0300
мировая экономика
бразилия
париж
запад
лула да силва
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/25/841242522_0:221:5140:3112_1920x0_80_0_0_83c7adbf6e3417f44fb05b5d57cfd393.jpg
ПАРИЖ, 9 июн – ПРАЙМ. Страны БРИКС и G20 теперь занимают центральное место в мире, представляют 40% мирового ВВП, заявил президент Бразилии Лула да Силва в эфире телеканала LCI. "Людям необходимо понять одну очень серьезную вещь: политическая и экономическая география 2025 года не такая, как в 1945… Сейчас наиболее важны G20 и БРИКС. Мир изменился, и это нормально, что это должно быть отражено в политике. Сегодня глобальный юг представляет более половины населения мира, 40% мирового ВВП. Необходимо, чтобы люди принимали всерьёз эти экономические изменения", – ответил он на вопрос, должен ли Запад принять факт того, что он более не занимает доминирующую позицию в мире. В этой связи Лула да Силва призвал реформировать международные организации, которые "должны быть гарантами укрепления мира". По его словам, страны Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете безопасности ООН. Президент также заявил, что Бразилия должна войти в Большую Восьмерку, так как является восьмой экономикой мира. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан, и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.
https://1prime.ru/20250509/rfpi-857429191.html
бразилия
париж
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/25/841242522_348:0:4792:3333_1920x0_80_0_0_fb88fe6580aa76def987c037b5456923.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бразилия, париж, запад, лула да силва, оон
Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, Париж, ЗАПАД, Лула да Силва, ООН
23:48 09.06.2025 (обновлено: 23:54 09.06.2025)
 
Президент Бразилии заявил о центральной роли стран БРИКС и G20 в мире

Президент Бразилии да Силва: страны БРИКС и G20 занимают центральное место в мире

© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do PlanaltoПрезидент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 9 июн – ПРАЙМ. Страны БРИКС и G20 теперь занимают центральное место в мире, представляют 40% мирового ВВП, заявил президент Бразилии Лула да Силва в эфире телеканала LCI.
"Людям необходимо понять одну очень серьезную вещь: политическая и экономическая география 2025 года не такая, как в 1945… Сейчас наиболее важны G20 и БРИКС. Мир изменился, и это нормально, что это должно быть отражено в политике. Сегодня глобальный юг представляет более половины населения мира, 40% мирового ВВП. Необходимо, чтобы люди принимали всерьёз эти экономические изменения", – ответил он на вопрос, должен ли Запад принять факт того, что он более не занимает доминирующую позицию в мире.
В этой связи Лула да Силва призвал реформировать международные организации, которые "должны быть гарантами укрепления мира". По его словам, страны Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете безопасности ООН. Президент также заявил, что Бразилия должна войти в Большую Восьмерку, так как является восьмой экономикой мира.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан, и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.
Бразилия
В РФПИ поделились планами в отношении Бразилии
9 мая, 17:51
 
Мировая экономикаБРАЗИЛИЯПарижЗАПАДЛула да СилваООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала