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Президент Бразилии заявил о центральной роли стран БРИКС и G20 в мире
Президент Бразилии заявил о центральной роли стран БРИКС и G20 в мире - 09.06.2025, ПРАЙМ
Президент Бразилии заявил о центральной роли стран БРИКС и G20 в мире
Страны БРИКС и G20 теперь занимают центральное место в мире, представляют 40% мирового ВВП, заявил президент Бразилии Лула да Силва в эфире телеканала LCI. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T23:48+0300
2025-06-09T23:48+0300
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ПАРИЖ, 9 июн – ПРАЙМ. Страны БРИКС и G20 теперь занимают центральное место в мире, представляют 40% мирового ВВП, заявил президент Бразилии Лула да Силва в эфире телеканала LCI. "Людям необходимо понять одну очень серьезную вещь: политическая и экономическая география 2025 года не такая, как в 1945… Сейчас наиболее важны G20 и БРИКС. Мир изменился, и это нормально, что это должно быть отражено в политике. Сегодня глобальный юг представляет более половины населения мира, 40% мирового ВВП. Необходимо, чтобы люди принимали всерьёз эти экономические изменения", – ответил он на вопрос, должен ли Запад принять факт того, что он более не занимает доминирующую позицию в мире. В этой связи Лула да Силва призвал реформировать международные организации, которые "должны быть гарантами укрепления мира". По его словам, страны Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете безопасности ООН. Президент также заявил, что Бразилия должна войти в Большую Восьмерку, так как является восьмой экономикой мира. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан, и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.
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мировая экономика, бразилия, париж, запад, лула да силва, оон
Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, Париж, ЗАПАД, Лула да Силва, ООН
Президент Бразилии заявил о центральной роли стран БРИКС и G20 в мире
Президент Бразилии да Силва: страны БРИКС и G20 занимают центральное место в мире
ПАРИЖ, 9 июн – ПРАЙМ. Страны БРИКС и G20 теперь занимают центральное место в мире, представляют 40% мирового ВВП, заявил президент Бразилии Лула да Силва в эфире телеканала LCI.
"Людям необходимо понять одну очень серьезную вещь: политическая и экономическая география 2025 года не такая, как в 1945… Сейчас наиболее важны G20 и БРИКС. Мир изменился, и это нормально, что это должно быть отражено в политике. Сегодня глобальный юг представляет более половины населения мира, 40% мирового ВВП. Необходимо, чтобы люди принимали всерьёз эти экономические изменения", – ответил он на вопрос, должен ли Запад принять факт того, что он более не занимает доминирующую позицию в мире.
В этой связи Лула да Силва призвал реформировать международные организации, которые "должны быть гарантами укрепления мира". По его словам, страны Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете безопасности ООН. Президент также заявил, что Бразилия должна войти в Большую Восьмерку, так как является восьмой экономикой мира.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан, и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.
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