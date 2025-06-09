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СМИ: США пока не намерены останавливать предоставление Украине разведданных - 09.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США пока не намерены останавливать предоставление Украине разведданных
СМИ: США пока не намерены останавливать предоставление Украине разведданных - 09.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: США пока не намерены останавливать предоставление Украине разведданных
Власти США пока не намерены останавливать предоставление Украине спутниковых разведданных, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T20:54+0300
2025-06-09T20:54+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Власти США пока не намерены останавливать предоставление Украине спутниковых разведданных, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к администрации американского президента Дональда Трампа. "(Администрация президента Трампа - ред.) не приостановит доступ Украины к американским спутниковым разведданным... эти спутниковые кадры являются ключевыми для Украины", - говорится в материале журнала. Журнал также полагает, что США могут предложить Киеву продолжение помощи, похожей на ранее предоставляемую, но при этом не обходящейся Вашингтону слишком дорого. Кроме того, в вопросе отношения администрации Трампа к конфликту на Украине журнал считает наиболее вероятным такое развитие событий, при котором Трамп прекратит активно участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию на Украине и обвинит как Киев, так и Москву за то, что они "не делали так, как он указывал". Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму. Министерство обороны США сообщало РИА Новости о том, что в 18.00 3 марта (02.00 4 марта мск) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к оружию, которое находилось в пути на Украину. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, газ, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато, foreign policy, мид рф
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, Газ, УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Foreign Policy, МИД РФ
20:54 09.06.2025
 
СМИ: США пока не намерены останавливать предоставление Украине разведданных

Foreign Policy: США не будут останавливать предоставление Украине спутниковых разведданных

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Власти США пока не намерены останавливать предоставление Украине спутниковых разведданных, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к администрации американского президента Дональда Трампа.
"(Администрация президента Трампа - ред.) не приостановит доступ Украины к американским спутниковым разведданным... эти спутниковые кадры являются ключевыми для Украины", - говорится в материале журнала.
Журнал также полагает, что США могут предложить Киеву продолжение помощи, похожей на ранее предоставляемую, но при этом не обходящейся Вашингтону слишком дорого.
Кроме того, в вопросе отношения администрации Трампа к конфликту на Украине журнал считает наиболее вероятным такое развитие событий, при котором Трамп прекратит активно участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию на Украине и обвинит как Киев, так и Москву за то, что они "не делали так, как он указывал".
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.
Министерство обороны США сообщало РИА Новости о том, что в 18.00 3 марта (02.00 4 марта мск) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к оружию, которое находилось в пути на Украину. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Спецоперация на УкраинеМировая экономикаГазУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОForeign PolicyМИД РФ
 
 
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