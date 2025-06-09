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СМИ: США пока не намерены останавливать предоставление Украине разведданных

СМИ: США пока не намерены останавливать предоставление Украине разведданных - 09.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: США пока не намерены останавливать предоставление Украине разведданных

Власти США пока не намерены останавливать предоставление Украине спутниковых разведданных, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T20:54+0300

2025-06-09T20:54+0300

2025-06-09T20:54+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Власти США пока не намерены останавливать предоставление Украине спутниковых разведданных, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к администрации американского президента Дональда Трампа. "(Администрация президента Трампа - ред.) не приостановит доступ Украины к американским спутниковым разведданным... эти спутниковые кадры являются ключевыми для Украины", - говорится в материале журнала. Журнал также полагает, что США могут предложить Киеву продолжение помощи, похожей на ранее предоставляемую, но при этом не обходящейся Вашингтону слишком дорого. Кроме того, в вопросе отношения администрации Трампа к конфликту на Украине журнал считает наиболее вероятным такое развитие событий, при котором Трамп прекратит активно участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию на Украине и обвинит как Киев, так и Москву за то, что они "не делали так, как он указывал". Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму. Министерство обороны США сообщало РИА Новости о том, что в 18.00 3 марта (02.00 4 марта мск) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к оружию, которое находилось в пути на Украину. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250505/yaponiya-857266017.html

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мировая экономика, газ, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато, foreign policy, мид рф