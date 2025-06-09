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ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские атаки

ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские атаки - 09.06.2025, ПРАЙМ

ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские атаки

ВС РФ в ночь на понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T13:57+0300

2025-06-09T13:57+0300

2025-06-09T13:57+0300

спецоперация на украине

общество

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. ВС РФ в ночь на понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровненской области, это один из ответных ударов на террористические атаки киевского режима по российским военным аэродромам, сообщило министерство обороны России. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе населенного пункта Дубно Ровненской области. Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам", - говорится в сводке военного ведомства.

https://1prime.ru/20250606/gosduma-858276361.html

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общество , россия, всу