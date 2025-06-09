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ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские атаки - 09.06.2025, ПРАЙМ
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ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские атаки
ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские атаки - 09.06.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские атаки
ВС РФ в ночь на понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T13:57+0300
2025-06-09T13:57+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. ВС РФ в ночь на понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровненской области, это один из ответных ударов на террористические атаки киевского режима по российским военным аэродромам, сообщило министерство обороны России. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе населенного пункта Дубно Ровненской области. Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам", - говорится в сводке военного ведомства.
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общество , россия, всу
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, ВСУ
13:57 09.06.2025
 
ВС России нанесли новый удар возмездия в ответ на украинские атаки

ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в районе Дубно Ровненской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. ВС РФ в ночь на понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровненской области, это один из ответных ударов на террористические атаки киевского режима по российским военным аэродромам, сообщило министерство обороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе населенного пункта Дубно Ровненской области. Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам", - говорится в сводке военного ведомства.
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