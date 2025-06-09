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"Попросту уничтожат". В Японии сделали мрачный прогноз Украине на фронте
"Попросту уничтожат". В Японии сделали мрачный прогноз Украине на фронте - 09.06.2025, ПРАЙМ
"Попросту уничтожат". В Японии сделали мрачный прогноз Украине на фронте
Пользователи Yahoo News Japan активно комментируют недавнее заявление Министерства обороны России о наступлении в Днепропетровской области. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T17:01+0300
2025-06-09T17:01+0300
2025-06-09T17:01+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Пользователи Yahoo News Japan активно комментируют недавнее заявление Министерства обороны России о наступлении в Днепропетровской области.Один из пользователей выразил мнение, что если Украина продолжит текущую политику, российские войска смогут быстро захватить не только северо-восток страны, но и весь юг. В таком случае Украина окажется в окружении и лишится выхода к морю."...Украине необходимо осознать, что она не сможет справиться с ситуацией в одиночку, а другие страны уже устали ее поддерживать. Пора перестать изображать из себя "защитников демократии" и положить конец конфликту", — написал другой читатель."Если Украина не поднимет белый флаг, ее попросту уничтожат. Эта битва уже проиграна", — мрачно заключил один из комментаторов.Ранее Министерство обороны России сообщило, что бойцы группировки "Центр" достигли западной границы Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что действия Вооруженных сил России в регионе являются частью боевой работы по созданию буферной зоны. Сегодня также стало известно, что российские военные увеличили площадь подконтрольных территорий в Днепропетровской области.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, киев, япония
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, ЯПОНИЯ
"Попросту уничтожат". В Японии сделали мрачный прогноз Украине на фронте
Пользователи Yahoo News Japan обсудили наступление ВС России в Днепропетровской области
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ.
Пользователи Yahoo News Japan активно комментируют
недавнее заявление Министерства обороны России о наступлении в Днепропетровской области.
Один из пользователей выразил мнение, что если Украина продолжит текущую политику, российские войска смогут быстро захватить не только северо-восток страны, но и весь юг. В таком случае Украина окажется в окружении и лишится выхода к морю.
"...Украине необходимо осознать, что она не сможет справиться с ситуацией в одиночку, а другие страны уже устали ее поддерживать. Пора перестать изображать из себя "защитников демократии" и положить конец конфликту", — написал другой читатель.
"Если Украина не поднимет белый флаг, ее попросту уничтожат. Эта битва уже проиграна", — мрачно заключил один из комментаторов.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что бойцы группировки "Центр" достигли западной границы Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что действия Вооруженных сил России в регионе являются частью боевой работы по созданию буферной зоны.
Сегодня также стало известно, что российские военные увеличили площадь подконтрольных территорий в Днепропетровской области.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >> Группировка "Центр" вышла на западную границу ДНР