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Рейсы на венесуэльский курортный остров Маргарита возобновятся в августе - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Рейсы на венесуэльский курортный остров Маргарита возобновятся в августе
Рейсы на венесуэльский курортный остров Маргарита возобновятся в августе - 10.06.2025, ПРАЙМ
Рейсы на венесуэльский курортный остров Маргарита возобновятся в августе
Pegas Touristik в августе возобновит полетную программу на венесуэльский курортный остров Маргарита, приостановленные в январе, сообщила Ассоциация... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T18:11+0300
2025-06-10T18:11+0300
бизнес
россия
москва
pegas touristik
аэропорт шереметьево
атор
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Pegas Touristik в августе возобновит полетную программу на венесуэльский курортный остров Маргарита, приостановленные в январе, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Pegas Touristik в августе перезапускает полетную программу на венесуэльский курортный остров Маргарита, приостановленную ранее в январе. Пакетные туры с прямым перелетом на карибский остров уже доступны для бронирования у туроператора и турагентов", - говорится в сообщении. Указывается, что в летнем сезоне 2025 года вылеты из "Шереметьево" на рейсах Nordwind Airlines будут один раз в 11/12 ночей. Время в пути - почти 14 часов. Отправление из Москвы - в 3:05, прибытие в Порламар - в 10:00 по местному времени. Обратный вылет в Москву - в 23:00, прилет в "Шереметьево" - в 19:25. В стоимость перевозки включены багаж (10 килограммов), ручная кладь (10 килограммов) и базовое питание. Пакетные туры на остров Маргарита уже в продаже. Для бронирования у Pegas Touristik доступны заезды на 11 и 22 дня. Тур с вылетом 8 августа на 11 ночей (1 ночь в пути) в отель 3 звезды (все включено) стоит от 233,6 тысячи рублей за двоих. Тур в отель 4 звезды (все включено, 11 ночей + 1 ночь в пути) - от 259 тысяч рублей за двоих. Тур в отели 5 звезд (все включено, 11 ночей + 1 ночь в пути) - от 250,8 тысячи рублей за двоих.
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бизнес, россия, москва, pegas touristik, аэропорт шереметьево, атор
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Pegas Touristik, аэропорт Шереметьево, АТОР
18:11 10.06.2025
 
Рейсы на венесуэльский курортный остров Маргарита возобновятся в августе

АТОР: Pegas Touristik в августе возобновит полеты на остров Маргарита

© РИА Новости . Александр Поляков | Перейти в медиабанкВенесуэла
Венесуэла - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Александр Поляков
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Pegas Touristik в августе возобновит полетную программу на венесуэльский курортный остров Маргарита, приостановленные в январе, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Pegas Touristik в августе перезапускает полетную программу на венесуэльский курортный остров Маргарита, приостановленную ранее в январе. Пакетные туры с прямым перелетом на карибский остров уже доступны для бронирования у туроператора и турагентов", - говорится в сообщении.
Указывается, что в летнем сезоне 2025 года вылеты из "Шереметьево" на рейсах Nordwind Airlines будут один раз в 11/12 ночей. Время в пути - почти 14 часов. Отправление из Москвы - в 3:05, прибытие в Порламар - в 10:00 по местному времени. Обратный вылет в Москву - в 23:00, прилет в "Шереметьево" - в 19:25. В стоимость перевозки включены багаж (10 килограммов), ручная кладь (10 килограммов) и базовое питание.
Пакетные туры на остров Маргарита уже в продаже. Для бронирования у Pegas Touristik доступны заезды на 11 и 22 дня. Тур с вылетом 8 августа на 11 ночей (1 ночь в пути) в отель 3 звезды (все включено) стоит от 233,6 тысячи рублей за двоих. Тур в отель 4 звезды (все включено, 11 ночей + 1 ночь в пути) - от 259 тысяч рублей за двоих. Тур в отели 5 звезд (все включено, 11 ночей + 1 ночь в пути) - от 250,8 тысячи рублей за двоих.
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