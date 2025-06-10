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Белоруссия высоко оценил уровень кооперации в ЕАЭС, заявил МИД страны - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Белоруссия высоко оценил уровень кооперации в ЕАЭС, заявил МИД страны
Белоруссия высоко оценил уровень кооперации в ЕАЭС, заявил МИД страны - 10.06.2025, ПРАЙМ
Белоруссия высоко оценил уровень кооперации в ЕАЭС, заявил МИД страны
Минск высоко оценивает уровень кооперации в ЕАЭС, он позволяет реализовывать очень многие проекты, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T11:16+0300
2025-06-10T11:16+0300
россия
еаэс
белоруссия
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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Минск высоко оценивает уровень кооперации в ЕАЭС, он позволяет реализовывать очень многие проекты, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Мы вообще оцениваем очень высоко уровень кооперации в этом союзе. Он позволяет нам реализовывать очень многие инвестпроекты, позволяет нам без дополнительных проблем и без каких-то барьеров выстраивать свои отношения во всей пятерке (стран-участниц – ред.) как по экспорту, по импорту, так и по созданию единых условий для деятельности наших субъектов хозяйства", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По словам Рыженкова, участники ЕАЭС стараются решать возникающие вопросы с учетом интересов сторон, а Минск удовлетворен степенью интеграционных процессов в рамках объединения. "Порядка девяноста, по-моему, трех процентов сегодня всех расчетов в рамках ЕАЭС ведется в национальных валютах. Вот это нам очень важно", - добавил он.
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россия, еаэс, белоруссия
РОССИЯ, ЕАЭС, БЕЛОРУССИЯ
11:16 10.06.2025
 
Белоруссия высоко оценил уровень кооперации в ЕАЭС, заявил МИД страны

МИД Рыженков: Минск высоко оценивает уровень кооперации в ЕАЭС

© РИА Новости . Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги стран ЕАЭС
Государственные флаги стран ЕАЭС - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Минск высоко оценивает уровень кооперации в ЕАЭС, он позволяет реализовывать очень многие проекты, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
"Мы вообще оцениваем очень высоко уровень кооперации в этом союзе. Он позволяет нам реализовывать очень многие инвестпроекты, позволяет нам без дополнительных проблем и без каких-то барьеров выстраивать свои отношения во всей пятерке (стран-участниц – ред.) как по экспорту, по импорту, так и по созданию единых условий для деятельности наших субъектов хозяйства", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Рыженкова, участники ЕАЭС стараются решать возникающие вопросы с учетом интересов сторон, а Минск удовлетворен степенью интеграционных процессов в рамках объединения.
"Порядка девяноста, по-моему, трех процентов сегодня всех расчетов в рамках ЕАЭС ведется в национальных валютах. Вот это нам очень важно", - добавил он.
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