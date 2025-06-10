https://1prime.ru/20250610/dokhody-858372126.html

Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета РФ на 14,4%

Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета РФ на 14,4% - 10.06.2025, ПРАЙМ

Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета РФ на 14,4%

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-мае 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,4%, до 4,240 триллиона рублей,... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T15:19+0300

2025-06-10T15:19+0300

2025-06-10T15:23+0300

энергетика

нефть

минфин

россия

нефтегазовые доходы

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:17:2765:1572_1920x0_80_0_0_1a0f04d772055d15baff4f2c51112970.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-мае 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,4%, до 4,240 триллиона рублей, ненефтегазовые - выросли на 12,3%, до 10,492 триллиона, сообщает Минфин РФ."Нефтегазовые доходы составили 4 240 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 14,4% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть, а также единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть в феврале 2024 года", - говорится в материалах на сайте ведомства.Уточняется, что поступление нефтегазовых доходов в январе-мае текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако "существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры"."В соответствии с обновленными параметрами прогноза социально-экономического развития вследствие снижения цен на нефть по итогам 2025 года ожидаются недополученные нефтегазовые доходы в размере 447 млрд рублей", - отмечает Минфин.Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине."Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 10 492 млрд рублей (+12,3% г/г), несколько превысив плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-мае составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в материалах.В целом траектория поступления ненефтегазовых доходов в январе-мае текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете. Поправки к закону о бюджете на 2025 год предусматривают соответствующее повышение прогноза поступления ненефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине.

https://1prime.ru/20250610/neft-858370884.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, минфин, россия, нефтегазовые доходы, газ