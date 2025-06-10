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Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета РФ на 14,4%
Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета РФ на 14,4% - 10.06.2025, ПРАЙМ
Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета РФ на 14,4%
Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-мае 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,4%, до 4,240 триллиона рублей,... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T15:19+0300
2025-06-10T15:19+0300
2025-06-10T15:23+0300
энергетика
нефть
минфин
россия
нефтегазовые доходы
газ
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-мае 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,4%, до 4,240 триллиона рублей, ненефтегазовые - выросли на 12,3%, до 10,492 триллиона, сообщает Минфин РФ."Нефтегазовые доходы составили 4 240 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 14,4% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть, а также единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть в феврале 2024 года", - говорится в материалах на сайте ведомства.Уточняется, что поступление нефтегазовых доходов в январе-мае текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако "существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры"."В соответствии с обновленными параметрами прогноза социально-экономического развития вследствие снижения цен на нефть по итогам 2025 года ожидаются недополученные нефтегазовые доходы в размере 447 млрд рублей", - отмечает Минфин.Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине."Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 10 492 млрд рублей (+12,3% г/г), несколько превысив плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-мае составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в материалах.В целом траектория поступления ненефтегазовых доходов в январе-мае текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете. Поправки к закону о бюджете на 2025 год предусматривают соответствующее повышение прогноза поступления ненефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине.
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нефть, минфин, россия, нефтегазовые доходы, газ
Энергетика, Нефть, Минфин, РОССИЯ, нефтегазовые доходы, Газ
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-мае 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,4%, до 4,240 триллиона рублей, ненефтегазовые - выросли на 12,3%, до 10,492 триллиона, сообщает Минфин РФ.
"Нефтегазовые доходы составили 4 240 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 14,4% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть, а также единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть в феврале 2024 года", - говорится в материалах на сайте ведомства.
Уточняется, что поступление нефтегазовых доходов в январе-мае текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако "существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры".
"В соответствии с обновленными параметрами прогноза социально-экономического развития вследствие снижения цен на нефть по итогам 2025 года ожидаются недополученные нефтегазовые доходы в размере 447 млрд рублей", - отмечает Минфин.
Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 10 492 млрд рублей (+12,3% г/г), несколько превысив плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-мае составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в материалах.
В целом траектория поступления ненефтегазовых доходов в январе-мае текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете. Поправки к закону о бюджете на 2025 год предусматривают соответствующее повышение прогноза поступления ненефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине.
Нефть дорожает на ряде поддерживающих факторов