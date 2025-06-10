https://1prime.ru/20250610/gosduma-858357693.html
В ГД внесут проект, позволяющий учителям изымать вейпы у школьников
В ГД внесут проект, позволяющий учителям изымать вейпы у школьников - 10.06.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект, позволяющий учителям изымать вейпы у школьников
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается наделить педагогов правом временно... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T09:45+0300
2025-06-10T09:45+0300
2025-06-10T09:45+0300
госдума
здоровье
общество
вейпы
закон о запрете вейпов
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается наделить педагогов правом временно изымать у школьников никотинсодержащую и алкогольную продукцию до прибытия родителей или полиции, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Проект федерального закона дополняет статью 41 закона об образовании новой частью 8, согласно которой, в целях охраны жизни и здоровья обучающихся, профилактики и предотвращения употребления ими алкогольной, табачной и никотиносодержащей продукции педагогический работник вправе до прибытия законного представителя несовершеннолетнего обучающегося либо уполномоченного должностного лица временно изымать находящиеся при обучающемся указанные вещества (изделия)", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что по экспертным оценкам, в стране регулярно курят около 15% школьников 13-15 лет и почти 19% детей 15-18 лет. Курят, по его словам, не только сигареты, но все чаще переходят на продукцию без характерного запаха – вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака. "А раз запаха нет, то нередко курят прямо на территории школ – во дворах, в уборных. Учитель, если поймает за этим занятием, может лишь впоследствии принять дисциплинарные меры", - добавил политик. Лидер партии уточнил, что учитель не может сразу отобрать сигарету, вейп или даже алкоголь у ребенка. Поэтому депутаты Госдумы от фракции СРЗП новой поправкой в закон предлагают дать педагогам это право – временно изымать обнаруженную у учащихся никотинсодержащую, табачную, алкогольную продукцию до прибытия родителей или полиции. "Есть четкий запрет на употребление такой продукции в школах, к этому должна быть нулевая терпимость, и у педагогов должно быть право сразу же его пресекать. Тем самым способствуя искоренению вредных привычек у школьников", - сказал Миронов.
https://1prime.ru/20250603/gosduma-858152109.html
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госдума, здоровье, общество , вейпы, закон о запрете вейпов
Госдума, Здоровье, Общество , вейпы, закон о запрете вейпов
В ГД внесут проект, позволяющий учителям изымать вейпы у школьников
В ГД внесут проект о праве учителей изымать у школьников никотинсодержащую продукцию
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается наделить педагогов правом временно изымать у школьников никотинсодержащую и алкогольную продукцию до прибытия родителей или полиции, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.
"Проект федерального закона дополняет статью 41 закона об образовании новой частью 8, согласно которой, в целях охраны жизни и здоровья обучающихся, профилактики и предотвращения употребления ими алкогольной, табачной и никотиносодержащей продукции педагогический работник вправе до прибытия законного представителя несовершеннолетнего обучающегося либо уполномоченного должностного лица временно изымать находящиеся при обучающемся указанные вещества (изделия)", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что по экспертным оценкам, в стране регулярно курят около 15% школьников 13-15 лет и почти 19% детей 15-18 лет. Курят, по его словам, не только сигареты, но все чаще переходят на продукцию без характерного запаха – вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака.
"А раз запаха нет, то нередко курят прямо на территории школ – во дворах, в уборных. Учитель, если поймает за этим занятием, может лишь впоследствии принять дисциплинарные меры", - добавил политик.
Лидер партии уточнил, что учитель не может сразу отобрать сигарету, вейп или даже алкоголь у ребенка. Поэтому депутаты Госдумы от фракции СРЗП новой поправкой в закон предлагают дать педагогам это право – временно изымать обнаруженную у учащихся никотинсодержащую, табачную, алкогольную продукцию до прибытия родителей или полиции.
"Есть четкий запрет на употребление такой продукции в школах, к этому должна быть нулевая терпимость, и у педагогов должно быть право сразу же его пресекать. Тем самым способствуя искоренению вредных привычек у школьников", - сказал Миронов.
ГД рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов