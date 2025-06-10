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Киргизия за 5 лет намерена почти двукратно увеличить объем ВВП

Киргизия за 5 лет намерена почти двукратно увеличить объем ВВП - 10.06.2025, ПРАЙМ

Киргизия за 5 лет намерена почти двукратно увеличить объем ВВП

Киргизия за пять лет намерена почти двукратно увеличить объем валового внутреннего продукта (ВВП) и довести его до 30 миллиардов долларов, такой показатель... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T17:02+0300

2025-06-10T17:02+0300

2025-06-10T17:02+0300

экономика

киргизия

мировая экономика

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БИШКЕК, 10 июн – ПРАЙМ. Киргизия за пять лет намерена почти двукратно увеличить объем валового внутреннего продукта (ВВП) и довести его до 30 миллиардов долларов, такой показатель прописан в национальной программе развития республики до 2030 года, утвержденной президентом Садыром Жапаровым. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал "О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года". Программа утверждена в целях продолжения курса масштабных реформ и обеспечения устойчивого развития страны в условиях новых глобальных и региональных вызовов", - сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства экономики республики. По данным пресс-службы, программа представляет собой стратегический документ, направленный на повышение благосостояния граждан, достижение инклюзивного экономического роста и обеспечение социальной справедливости. Она основывается на анализе достигнутых результатов и текущих вызовов, а также на приоритетах долгосрочного развития Киргизии. "Ключевыми целевыми ориентирами программы определены следующие показатели: ВВП на душу населения – до 4 500 долларов США, объем ВВП – не менее 30 миллиардов долларов США, обеспечение среднегодового темпа реального роста ВВП на уровне 8%", - рассказали в минэкономики. Также в программе есть цели по вхождению Киргизии в топ-30 стран по достижению целей устойчивого развития, улучшению показателя республики в рейтинге по индексу человеческого развития на 10 позиций, сокращению безработицы и размеров внешнего госдолга. Достичь этих целей намерены за счет стратегических векторов развития, таких как индустриализация, международная торговля, развитие сельского хозяйства, туризма и зеленой энергетики. Дополнительно программа предусматривает реформу государственного управления и стратегического планирования; цифровизацию экономики и услуг; развитие человеческого капитала; поддержку малого и среднего бизнеса; обеспечение макроэкономической стабильности; меры адаптации к климатическим изменениям и повышение устойчивости экосистем. "Реализация программы будет осуществляться с участием государственных органов, частного сектора и гражданского общества. Для координации и контроля предусмотрен системный подход к управлению программой, включая мониторинг, оценку и корректировку стратегических приоритетов", - подытожили в минэкономики. По итогам 2024 года объем ВВП Киргизии достиг 17,5 миллиарда долларов. ВВП на душу населения составил 2,4 тысячи долларов.

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киргизия, мировая экономика, ввп