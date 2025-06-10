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Россия видит заряженность Польши на конфронтацию, заявил Лавров - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Россия видит заряженность Польши на конфронтацию, заявил Лавров
Россия видит заряженность Польши на конфронтацию, заявил Лавров - 10.06.2025, ПРАЙМ
Россия видит заряженность Польши на конфронтацию, заявил Лавров
Россия видит заряженность Польши на конфронтацию, надо посмотреть, как будет развиваться ее политика при новом президенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:08+0300
2025-06-10T12:08+0300
политика
россия
польша
сергей лавров
лех валенса
кароль навроцкий
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия видит заряженность Польши на конфронтацию, надо посмотреть, как будет развиваться ее политика при новом президенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Как бы ни относиться к внешней политике Польши, она все-таки формируется на основе тех подходов которые направлены на сохранение и укрепление национальной идентичности. Хотя повторю, на внешней арене, и белорусские наши друзья, и мы всегда видим заряженность Польши не на конструктивный диалог с нашими странами, а на конфронтацию. Посмотрим, как будет при новом президенте развиваться эта внешняя политика" , - сказал он в ходе пресс-конференции во вторник. Ранее в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и в Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали - голоса, отданные за одного, засчитали другому, и наоборот. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях. Согласно информации, предоставленной членом Национальной избирательной комиссии Ришардом Калишом, в понедельник должно было состояться заседание Национальной избирательной комиссии по поводу сообщений о нарушениях, однако эти данные были опровергнуты представителем Национального избирательного управления. В пятницу бывший президент Польши Лех Валенса потребовал еще раз пересчитать голоса избирателей во втором туре президентских выборов или провести второй тур заново. Экс-президент добавил, что подозревает активистов партии "Право и справедливость" (PiS) в фальсификации результатов выборов. По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
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россия, польша, сергей лавров, лех валенса, кароль навроцкий
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, Сергей Лавров, Лех Валенса, Кароль Навроцкий
12:08 10.06.2025
 
Россия видит заряженность Польши на конфронтацию, заявил Лавров

Лавров: Россия видит заряженность Польши на конфронтацию

© РИА НовостиГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия видит заряженность Польши на конфронтацию, надо посмотреть, как будет развиваться ее политика при новом президенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как бы ни относиться к внешней политике Польши, она все-таки формируется на основе тех подходов которые направлены на сохранение и укрепление национальной идентичности. Хотя повторю, на внешней арене, и белорусские наши друзья, и мы всегда видим заряженность Польши не на конструктивный диалог с нашими странами, а на конфронтацию. Посмотрим, как будет при новом президенте развиваться эта внешняя политика" , - сказал он в ходе пресс-конференции во вторник.
Ранее в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и в Минске-Мазовецком, где кандидатов перепутали - голоса, отданные за одного, засчитали другому, и наоборот. СМИ также сообщают о других случаях нарушений в избирательных комиссиях.
Согласно информации, предоставленной членом Национальной избирательной комиссии Ришардом Калишом, в понедельник должно было состояться заседание Национальной избирательной комиссии по поводу сообщений о нарушениях, однако эти данные были опровергнуты представителем Национального избирательного управления.
В пятницу бывший президент Польши Лех Валенса потребовал еще раз пересчитать голоса избирателей во втором туре президентских выборов или провести второй тур заново. Экс-президент добавил, что подозревает активистов партии "Право и справедливость" (PiS) в фальсификации результатов выборов.
По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
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ПолитикаРОССИЯПОЛЬШАСергей ЛавровЛех ВаленсаКароль Навроцкий
 
 
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