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Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет 2-3 недели
Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет 2-3 недели - 10.06.2025, ПРАЙМ
Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет 2-3 недели
Ликвидация последствий разлива 30 тонн дизельного топлива в реке Енисей в Красноярском крае займет около двух-трех недель, сообщает администрация Казачинского... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T07:58+0300
2025-06-10T07:58+0300
2025-06-10T07:58+0300
энергетика
нефть
экономика
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КРАСНОЯРСК, 10 июн – ПРАЙМ. Ликвидация последствий разлива 30 тонн дизельного топлива в реке Енисей в Красноярском крае займет около двух-трех недель, сообщает администрация Казачинского района.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство".
Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия.
"По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение чрезвычайной ситуации займёт около двух-трёх недель", - говорится в сообщении.
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нефть
Энергетика, Нефть, Экономика
Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет 2-3 недели
Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет около двух-трех недель
КРАСНОЯРСК, 10 июн – ПРАЙМ. Ликвидация последствий разлива 30 тонн дизельного топлива в реке Енисей в Красноярском крае займет около двух-трех недель, сообщает администрация Казачинского района.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство".
Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия.
"По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение чрезвычайной ситуации займёт около двух-трёх недель", - говорится в сообщении.