https://1prime.ru/20250610/likvidatsija-858352755.html

Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет 2-3 недели

Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет 2-3 недели - 10.06.2025, ПРАЙМ

Ликвидация последствий разлива топлива в Енисее займет 2-3 недели

Ликвидация последствий разлива 30 тонн дизельного топлива в реке Енисей в Красноярском крае займет около двух-трех недель, сообщает администрация Казачинского... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T07:58+0300

2025-06-10T07:58+0300

2025-06-10T07:58+0300

энергетика

нефть

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858352755.jpg?1749531509

КРАСНОЯРСК, 10 июн – ПРАЙМ. Ликвидация последствий разлива 30 тонн дизельного топлива в реке Енисей в Красноярском крае займет около двух-трех недель, сообщает администрация Казачинского района. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. "По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение чрезвычайной ситуации займёт около двух-трёх недель", - говорится в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть