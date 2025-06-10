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Россияне стали чаще покупать мотоциклы с пробегом - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще покупать мотоциклы с пробегом
Россияне стали чаще покупать мотоциклы с пробегом - 10.06.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать мотоциклы с пробегом
В преддверии дня мотоциклиста, который в этом году отмечается 10 июня, эксперты Авито Авто проанализировали динамику интереса к мотоциклам, мопедам и скутерам... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T15:17+0300
2025-06-10T15:17+0300
россия
авто
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. В преддверии дня мотоциклиста, который в этом году отмечается 10 июня, эксперты Авито Авто проанализировали динамику интереса к мотоциклам, мопедам и скутерам со стороны пользователей платформы. Оказалось, что в первые пять месяцев 2025 года самым востребованным новым мотоциклом стал питбайк KAYO Basic TT140, а на вторичном рынке – хорошо знакомый многим ИЖ "Планета-5".В России, по дорогам которой ездят более 2 миллионов байков, поэтому Всемирный день мотоциклистов отмечается особенно ярко. Во второй вторник июня владельцы мототехники традиционно устраивают организованные заезды, шествия мотоколонн, выставки техники, конкурсы, концерты. Все эти активности ежегодно увлекают множество людей в мотокультуру и заставляют задуматься о приобретении байка – сообщество мотоциклистов растет.По данным Авито Авто, на вторичном рынке интерес к мототехнике по сравнению с январем-маем прошлого года вырос на 18,1%. При этом средняя цена[1] такого ТС составила 126 000 рублей. Больше всего внимания привлекла техника марок Honda (8,7%), KAYO (7,4%) и Yamaha (6,1%). Чаще всего пользователи интересовались мотоциклом среднего класса ИЖ "Планета-5" и эндуро Kews K16 NB300. Также в топ-5 самых популярных моделей вошли дорожник ИЖ "Юпитер-5", мопед Alpha RX 50 и компактный кроссовый мотоцикл KAYO K1 250 MX.Интерес к новым мотоциклам по сравнению с январем-маем 2024 года не изменился. В среднем приобрести новый байк можно было за 199 000 рублей. Среди марок в первые пять месяцев 2025 года самыми востребованными оказались модели компаний KAYO (9,4% от интереса), Regulmoto (5,9%) и Motoland (5,1%). Чаще всего на платформе интересовались питбайком KAYO Basic TT140 и эндуро-байком Kews K16 NB300. Также в пятерку самых популярных моделей вошли питбайки Sharmax Sport 145 и Ataki Prime 125 и турэндуро Ataki CARRERA 300.В пресс-службе Авито Авто отметили, что в числе самых популярных моделей оказались представители совершенно разных сегментов мототехники, что говорит о том, насколько разносторонняя аудитория собралась среди фанатов этого вида техники. Мотолюбителям, кстати, может быть полезен и интересен наш Журнал Авито Авто. Здесь есть все необходимое: гайды о том, как подобрать подходящую модель, на что обращать внимание при покупке новой техники или транспортных средств с пробегом, а также советы по эксплуатации мотоцикла и уходу за ним.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
15:17 10.06.2025
 
Россияне стали чаще покупать мотоциклы с пробегом

Авито Авто: интерес к мотоциклам с пробегом вырос на 18,1%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗакрытие мотосезона в Москве
Закрытие мотосезона в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. В преддверии дня мотоциклиста, который в этом году отмечается 10 июня, эксперты Авито Авто проанализировали динамику интереса к мотоциклам, мопедам и скутерам со стороны пользователей платформы. Оказалось, что в первые пять месяцев 2025 года самым востребованным новым мотоциклом стал питбайк KAYO Basic TT140, а на вторичном рынке – хорошо знакомый многим ИЖ "Планета-5".
В России, по дорогам которой ездят более 2 миллионов байков, поэтому Всемирный день мотоциклистов отмечается особенно ярко. Во второй вторник июня владельцы мототехники традиционно устраивают организованные заезды, шествия мотоколонн, выставки техники, конкурсы, концерты. Все эти активности ежегодно увлекают множество людей в мотокультуру и заставляют задуматься о приобретении байка – сообщество мотоциклистов растет.
По данным Авито Авто, на вторичном рынке интерес к мототехнике по сравнению с январем-маем прошлого года вырос на 18,1%. При этом средняя цена[1] такого ТС составила 126 000 рублей. Больше всего внимания привлекла техника марок Honda (8,7%), KAYO (7,4%) и Yamaha (6,1%). Чаще всего пользователи интересовались мотоциклом среднего класса ИЖ "Планета-5" и эндуро Kews K16 NB300. Также в топ-5 самых популярных моделей вошли дорожник ИЖ "Юпитер-5", мопед Alpha RX 50 и компактный кроссовый мотоцикл KAYO K1 250 MX.
Интерес к новым мотоциклам по сравнению с январем-маем 2024 года не изменился. В среднем приобрести новый байк можно было за 199 000 рублей. Среди марок в первые пять месяцев 2025 года самыми востребованными оказались модели компаний KAYO (9,4% от интереса), Regulmoto (5,9%) и Motoland (5,1%). Чаще всего на платформе интересовались питбайком KAYO Basic TT140 и эндуро-байком Kews K16 NB300. Также в пятерку самых популярных моделей вошли питбайки Sharmax Sport 145 и Ataki Prime 125 и турэндуро Ataki CARRERA 300.
В пресс-службе Авито Авто отметили, что в числе самых популярных моделей оказались представители совершенно разных сегментов мототехники, что говорит о том, насколько разносторонняя аудитория собралась среди фанатов этого вида техники. Мотолюбителям, кстати, может быть полезен и интересен наш Журнал Авито Авто. Здесь есть все необходимое: гайды о том, как подобрать подходящую модель, на что обращать внимание при покупке новой техники или транспортных средств с пробегом, а также советы по эксплуатации мотоцикла и уходу за ним.
Открытие автомобильных салонов после карантина в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
В "Авито" рассказали, какие авто с пробегом подешевели сильнее других
11:03
 
РОССИЯАвто
 
 
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