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Нефть дорожает на фоне переговоров США и Китая
Нефть дорожает на фоне переговоров США и Китая - 10.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне переговоров США и Китая
Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут на фоне продолжающихся торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. | 10.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут на фоне продолжающихся торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.32 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,25% - до 67,21 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 65,4 доллара. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога. Как позднее передало агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника, переговоры продолжатся во вторник. "В цены на нефть заранее был заложен определенный успех в торговых переговорах между США и Китаем. Мы можем не знать о результатах еще один день, и я ожидаю, что до этого рынок будет находиться в режиме ожидания", - прокомментировала агентству Блумберг основательница сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).
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Рынок, Торги, Нефть, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп
Нефть дорожает на фоне переговоров США и Китая
Нефть дорожает на фоне продолжающихся переговоров США и Китая
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут на фоне продолжающихся торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,25% - до 67,21 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 65,4 доллара.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога.
Как позднее передало агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника, переговоры продолжатся во вторник.
"В цены на нефть заранее был заложен определенный успех в торговых переговорах между США и Китаем. Мы можем не знать о результатах еще один день, и я ожидаю, что до этого рынок будет находиться в режиме ожидания", - прокомментировала агентству Блумберг основательница сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).
Цена нефти марки Brent поднялась до $67 за баррель впервые с 28 апреля