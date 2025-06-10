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Нефть дорожает на фоне переговоров США и Китая

Нефть дорожает на фоне переговоров США и Китая - 10.06.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на фоне переговоров США и Китая

Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут на фоне продолжающихся торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T07:58+0300

2025-06-10T07:58+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут на фоне продолжающихся торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.32 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,25% - до 67,21 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 65,4 доллара. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога. Как позднее передало агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника, переговоры продолжатся во вторник. "В цены на нефть заранее был заложен определенный успех в торговых переговорах между США и Китаем. Мы можем не знать о результатах еще один день, и я ожидаю, что до этого рынок будет находиться в режиме ожидания", - прокомментировала агентству Блумберг основательница сингапурской компании Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).

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рынок, торги, нефть, сша, китай, москва, дональд трамп