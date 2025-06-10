https://1prime.ru/20250610/neft-858367536.html

ЕК в рамках санкций снизит потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ

ЕК в рамках санкций снизит потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ - 10.06.2025, ПРАЙМ

ЕК в рамках санкций снизит потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ

Еврокомиссия собирается предложить снизить потолок цен на нефть из РФ до 45 долларов за баррель, а также запретить использовать инфраструктуру "Северных... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T13:20+0300

2025-06-10T13:20+0300

2025-06-10T13:24+0300

экономика

ек

санкции против рф

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия собирается предложить снизить потолок цен на нефть из РФ до 45 долларов за баррель, а также запретить использовать инфраструктуру "Северных потоков" в рамках новых санкций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники."Пакет включит снижение существующего потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, а также запрет на использование российской энергетической инфраструктуры, в том числе "Северных потоков", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что Еврокомиссия также хочет ввести новые санкции против банков РФ и связываемых с Россией судов, принять меры по защите Бельгии от возможных исков Москвы из-за замороженных активов.По словам ряда источников, они с оптимизмом смотрят на перспективу достижения согласия странами ЕС по поводу нового пакета санкций до конца июля.

https://1prime.ru/20250610/sanktsii-858367301.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ек, санкции против рф, нефть