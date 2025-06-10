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ЕК в рамках санкций снизит потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ
ЕК в рамках санкций снизит потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ - 10.06.2025, ПРАЙМ
ЕК в рамках санкций снизит потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ
Еврокомиссия собирается предложить снизить потолок цен на нефть из РФ до 45 долларов за баррель, а также запретить использовать инфраструктуру "Северных... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T13:20+0300
2025-06-10T13:20+0300
2025-06-10T13:24+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия собирается предложить снизить потолок цен на нефть из РФ до 45 долларов за баррель, а также запретить использовать инфраструктуру "Северных потоков" в рамках новых санкций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники."Пакет включит снижение существующего потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, а также запрет на использование российской энергетической инфраструктуры, в том числе "Северных потоков", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что Еврокомиссия также хочет ввести новые санкции против банков РФ и связываемых с Россией судов, принять меры по защите Бельгии от возможных исков Москвы из-за замороженных активов.По словам ряда источников, они с оптимизмом смотрят на перспективу достижения согласия странами ЕС по поводу нового пакета санкций до конца июля.
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ек, санкции против рф, нефть
Экономика, ЕК, санкции против РФ, Нефть
ЕК в рамках санкций снизит потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ
FT: ЕК в рамках санкций хочет снизить потолок цен на нефть из РФ до 45 долларов за баррель
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ.
Еврокомиссия собирается предложить снизить потолок цен на нефть из РФ до 45 долларов за баррель, а также запретить использовать инфраструктуру "Северных потоков" в рамках новых санкций, сообщает газета Financial Times
со ссылкой на источники.
"Пакет включит снижение существующего потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, а также запрет на использование российской энергетической инфраструктуры, в том числе "Северных потоков", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Еврокомиссия также хочет ввести новые санкции против банков РФ и связываемых с Россией судов, принять меры по защите Бельгии от возможных исков Москвы из-за замороженных активов.
По словам ряда источников, они с оптимизмом смотрят на перспективу достижения согласия странами ЕС по поводу нового пакета санкций до конца июля.
Глава ЕК представит предложения по новому пакету санкций против России