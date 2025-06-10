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Нефть дорожает на ряде поддерживающих факторов - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Нефть дорожает на ряде поддерживающих факторов
Нефть дорожает на ряде поддерживающих факторов - 10.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на ряде поддерживающих факторов
Мировые цены на нефть поднимаются во вторник днем на ряде факторов, среди которых высокий сезонный спрос и новости относительно развития торговых отношений... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T14:54+0300
2025-06-10T14:54+0300
энергетика
нефть
рынок
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются во вторник днем на ряде факторов, среди которых высокий сезонный спрос и новости относительно развития торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.41 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,6% - до 67,44 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до 65,7 доллара. "Нефть марки WTI торгуется выше уровня в 65 долларов... Недавний рост нефтяных цен поддерживается "плодотворными" торговыми переговорами между США и Китаем, ужесточением спотового рынка на фоне высокого сезонного спроса и снижения объемов бурения буровых установок в США до четырехлетнего минимума", - рассказал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen). Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что получает "только хорошие сигналы" о торговых переговорах с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога. Как позднее передало агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника, переговоры продолжатся во вторник.
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нефть, рынок
Энергетика, Нефть, Рынок
14:54 10.06.2025
 
Нефть дорожает на ряде поддерживающих факторов

Цены на нефть растут во вторник днем на высоком сезонном спросе и других факторах

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются во вторник днем на ряде факторов, среди которых высокий сезонный спрос и новости относительно развития торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.41 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,6% - до 67,44 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до 65,7 доллара.
"Нефть марки WTI торгуется выше уровня в 65 долларов... Недавний рост нефтяных цен поддерживается "плодотворными" торговыми переговорами между США и Китаем, ужесточением спотового рынка на фоне высокого сезонного спроса и снижения объемов бурения буровых установок в США до четырехлетнего минимума", - рассказал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen).
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что получает "только хорошие сигналы" о торговых переговорах с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога.
Как позднее передало агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника, переговоры продолжатся во вторник.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
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