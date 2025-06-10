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Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть - 10.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть
Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть - 10.06.2025, ПРАЙМ
Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть
Президент РФ Владимир Путин продлил на полгода, до конца 2025 года, запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T15:47+0300
2025-06-10T15:51+0300
экономика
россия
владимир путин
нефть
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин продлил на полгода, до конца 2025 года, запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в указ президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2025 г." словами "до 31 декабря 2025 г.", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, нефть
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Нефть
15:47 10.06.2025 (обновлено: 15:51 10.06.2025)
 
Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть

Путин продлил на полгода срок ответных мер на потолок цены на российскую нефть

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
Президент Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
© POOL
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин продлил на полгода, до конца 2025 года, запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в указ президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2025 г." словами "до 31 декабря 2025 г.", - говорится в документе.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
ЕК в рамках санкций снизит потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ
13:20
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинНефть
 
 
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