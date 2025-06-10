https://1prime.ru/20250610/neft-858373391.html

Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть

Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть - 10.06.2025, ПРАЙМ

Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть

Президент РФ Владимир Путин продлил на полгода, до конца 2025 года, запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T15:47+0300

2025-06-10T15:47+0300

2025-06-10T15:51+0300

экономика

россия

владимир путин

нефть

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин продлил на полгода, до конца 2025 года, запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в указ президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2025 г." словами "до 31 декабря 2025 г.", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250610/neft-858367536.html

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россия, владимир путин, нефть