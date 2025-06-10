https://1prime.ru/20250610/neft-858373391.html
Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть
Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть - 10.06.2025, ПРАЙМ
Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть
Президент РФ Владимир Путин продлил на полгода, до конца 2025 года, запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T15:47+0300
2025-06-10T15:47+0300
2025-06-10T15:51+0300
экономика
россия
владимир путин
нефть
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин продлил на полгода, до конца 2025 года, запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в указ президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2025 г." словами "до 31 декабря 2025 г.", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, нефть
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Нефть
Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть
Путин продлил на полгода срок ответных мер на потолок цены на российскую нефть
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин продлил на полгода, до конца 2025 года, запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в указ президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2025 г." словами "до 31 декабря 2025 г.", - говорится в документе.
ЕК в рамках санкций снизит потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ