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Фон дер Ляйен оценила возможность снижения потолка цен на нефть из России - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Фон дер Ляйен оценила возможность снижения потолка цен на нефть из России
Фон дер Ляйен оценила возможность снижения потолка цен на нефть из России - 10.06.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен оценила возможность снижения потолка цен на нефть из России
Снижение "потолка" цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель зависит от решения "группы семи", а не только от ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T16:53+0300
2025-06-10T16:53+0300
экономика
нефть
брюссель
урсула фон дер ляйен
ес
ек
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - ПРАЙМ. Снижение "потолка" цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель зависит от решения "группы семи", а не только от ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она представила во вторник предложения по новому 18-му по счету пакету антироссийских санкций. "Мы всегда координировали действия по вопросу потолка цен, я ожидаю дискуссии, которые должны состояться в Канаде через неделю. Эти переговоры сыграют важную роль… Я считаю, что это должно происходить в рамках "большой семерки", - сказала она, отвечая на вопрос о том, будут ли в ЕС самостоятельно снижать потолок цен на нефть из РФ, если США откажутся поддержать такое решение.
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нефть, брюссель, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Экономика, Нефть, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
16:53 10.06.2025
 
Фон дер Ляйен оценила возможность снижения потолка цен на нефть из России

Фон дер Ляйен: потолок цен на нефть из России зависит от решения "группы семи"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - ПРАЙМ. Снижение "потолка" цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель зависит от решения "группы семи", а не только от ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Она представила во вторник предложения по новому 18-му по счету пакету антироссийских санкций.
"Мы всегда координировали действия по вопросу потолка цен, я ожидаю дискуссии, которые должны состояться в Канаде через неделю. Эти переговоры сыграют важную роль… Я считаю, что это должно происходить в рамках "большой семерки", - сказала она, отвечая на вопрос о том, будут ли в ЕС самостоятельно снижать потолок цен на нефть из РФ, если США откажутся поддержать такое решение.
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15:47
 
ЭкономикаНефтьБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕСЕК
 
 
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