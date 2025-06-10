https://1prime.ru/20250610/neft-858377134.html
Фон дер Ляйен оценила возможность снижения потолка цен на нефть из России
Фон дер Ляйен оценила возможность снижения потолка цен на нефть из России - 10.06.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен оценила возможность снижения потолка цен на нефть из России
Снижение "потолка" цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель зависит от решения "группы семи", а не только от ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T16:53+0300
2025-06-10T16:53+0300
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - ПРАЙМ. Снижение "потолка" цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель зависит от решения "группы семи", а не только от ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она представила во вторник предложения по новому 18-му по счету пакету антироссийских санкций. "Мы всегда координировали действия по вопросу потолка цен, я ожидаю дискуссии, которые должны состояться в Канаде через неделю. Эти переговоры сыграют важную роль… Я считаю, что это должно происходить в рамках "большой семерки", - сказала она, отвечая на вопрос о том, будут ли в ЕС самостоятельно снижать потолок цен на нефть из РФ, если США откажутся поддержать такое решение.
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Экономика, Нефть, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
Фон дер Ляйен оценила возможность снижения потолка цен на нефть из России
Фон дер Ляйен: потолок цен на нефть из России зависит от решения "группы семи"
БРЮССЕЛЬ, 10 июн - ПРАЙМ. Снижение "потолка" цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель зависит от решения "группы семи", а не только от ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Она представила во вторник предложения по новому 18-му по счету пакету антироссийских санкций.
"Мы всегда координировали действия по вопросу потолка цен, я ожидаю дискуссии, которые должны состояться в Канаде через неделю. Эти переговоры сыграют важную роль… Я считаю, что это должно происходить в рамках "большой семерки", - сказала она, отвечая на вопрос о том, будут ли в ЕС самостоятельно снижать потолок цен на нефть из РФ, если США откажутся поддержать такое решение.
Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть