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Новак рассказал о технологическом партнерстве России с другими странами - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Новак рассказал о технологическом партнерстве России с другими странами
Новак рассказал о технологическом партнерстве России с другими странами - 10.06.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о технологическом партнерстве России с другими странами
Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические и промышленные партнёрства, заявил во вторник вице-премьер РФ Александр Новак. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T15:23+0300
2025-06-10T15:23+0300
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ТАШКЕНТ, 10 июн – ПРАЙМ. Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические и промышленные партнёрства, заявил во вторник вице-премьер РФ Александр Новак. В Ташкенте 10-12 июня проводится 4-й Ташкентский международный инвестиционный форум. По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств. "Мы готовы предлагать другим странам полноформатные технологические и промышленные партнёрства, включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг с подготовкой национальных кадров, локализацией производств, инжиниринговым сопровождением, техническим сервисом, страхованием", - сказал Новак, выступая на пленарной сессии форума. По его оценке, подобный подход к сотрудничеству позволяет налаживать прочные связи между государствами, повышает устойчивость компаний на глобальном рынке, даёт возможность работать с партнерами в долгую с большой перспективой и заделами на будущее. "Россия остается открытой экономикой и важной частью глобальной экономики. Мы плотно в нее интегрированы", - отметил Новак. Он напомнил, что РФ является сегодня четвертой экономикой в мире, крупнейшим экспортером природного газа, нефти и нефтепродуктов, ядерного топлива, а также участником ключевых международных объединений и крупных кооперационных проектов. "Для нас приоритетом является укрепление наших торгово-экономических отношений со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, выстраивание интеграционных связей, основанных на уважении принципа суверенного равенства государств", - уточнил Новак. Вице-премьер РФ считает, что опыт Союзного государства России и Белоруссии, ЕАЭС и СНГ позволяет продвигать эти объединения в качестве точек кристаллизации интеграционных процессов в Большой Евразии. "Практика нашей работы в этих объединениях позволила сформировать набор интеграционных решений, которые могут быть эффективно "развёрнуты" на более широкий круг стран в формате Большого Евразийского Пространства", - добавил Новак.
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россия, азия, александр новак, еаэс, снг
РОССИЯ, АЗИЯ, Александр Новак, ЕАЭС, СНГ
15:23 10.06.2025
 
Новак рассказал о технологическом партнерстве России с другими странами

Новак: Россия готова предлагать другим странам технологические партнерства

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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ТАШКЕНТ, 10 июн – ПРАЙМ. Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические и промышленные партнёрства, заявил во вторник вице-премьер РФ Александр Новак.
В Ташкенте 10-12 июня проводится 4-й Ташкентский международный инвестиционный форум. По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств.
"Мы готовы предлагать другим странам полноформатные технологические и промышленные партнёрства, включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг с подготовкой национальных кадров, локализацией производств, инжиниринговым сопровождением, техническим сервисом, страхованием", - сказал Новак, выступая на пленарной сессии форума.
По его оценке, подобный подход к сотрудничеству позволяет налаживать прочные связи между государствами, повышает устойчивость компаний на глобальном рынке, даёт возможность работать с партнерами в долгую с большой перспективой и заделами на будущее.
"Россия остается открытой экономикой и важной частью глобальной экономики. Мы плотно в нее интегрированы", - отметил Новак. Он напомнил, что РФ является сегодня четвертой экономикой в мире, крупнейшим экспортером природного газа, нефти и нефтепродуктов, ядерного топлива, а также участником ключевых международных объединений и крупных кооперационных проектов.
"Для нас приоритетом является укрепление наших торгово-экономических отношений со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, выстраивание интеграционных связей, основанных на уважении принципа суверенного равенства государств", - уточнил Новак.
Вице-премьер РФ считает, что опыт Союзного государства России и Белоруссии, ЕАЭС и СНГ позволяет продвигать эти объединения в качестве точек кристаллизации интеграционных процессов в Большой Евразии. "Практика нашей работы в этих объединениях позволила сформировать набор интеграционных решений, которые могут быть эффективно "развёрнуты" на более широкий круг стран в формате Большого Евразийского Пространства", - добавил Новак.
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