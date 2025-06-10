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Эксперт усомнился, что ЕС согласует снижение потолка цен на нефть из РФ
Эксперт усомнился, что ЕС согласует снижение потолка цен на нефть из РФ - 10.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт усомнился, что ЕС согласует снижение потолка цен на нефть из РФ
Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба", и хотя потолок цен распространяется только на морские поставки, эти страны ЕС... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T18:27+0300
2025-06-10T18:27+0300
2025-06-10T18:27+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба", и хотя потолок цен распространяется только на морские поставки, эти страны ЕС не захотят портить отношения и вряд ли согласятся на его ужесточение с 60 до 45 долларов за баррель, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. Ранее во вторник Еврокомиссия официально предложила снизить так называемый "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС. "Решение об ужесточении ценового потолка наверняка заблокируют Венгрия и Словакия, которые импортируют российскую нефть по южной нитке "Дружбы". Венгрии и Словакии важно сохранить хорошие отношения с Россией, чтобы по-прежнему получать преимущества от торговли с РФ", - прокомментировал Терешкин. По словам эксперта, предложение Еврокомиссии ужесточить потолок цен Urals выглядит неоправданным, с учетом того, что действующий потолок цен в 60 долларов за баррель только-только начал работать, и то благодаря торговым войнам, обернувшимся снижением цен на нефть. "Средняя цена Urals в минувшем мае (по данным Минэкономразвития - ред.) составила 52,1 доллара за баррель. Ниже 45 долларов Urals опустится только в том случае, если котировки Brent опустятся ниже 55 долларов за баррель, а это маловероятно, поскольку рынок уже отыграл эффект торговых войн и вероятного торможения мировой экономики", - заключил эксперт. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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Экономика, Нефть, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, МОСКВА, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, ЕС, Сколково, ЕК
Эксперт усомнился, что ЕС согласует снижение потолка цен на нефть из РФ
Эксперт Терешкин: Венгрия и Словакия не согласятся на понижение потолка цен на нефть
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба", и хотя потолок цен распространяется только на морские поставки, эти страны ЕС не захотят портить отношения и вряд ли согласятся на его ужесточение с 60 до 45 долларов за баррель, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.
Ранее во вторник Еврокомиссия официально предложила снизить так называемый "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС.
"Решение об ужесточении ценового потолка наверняка заблокируют Венгрия и Словакия, которые импортируют российскую нефть по южной нитке "Дружбы". Венгрии и Словакии важно сохранить хорошие отношения с Россией, чтобы по-прежнему получать преимущества от торговли с РФ", - прокомментировал Терешкин.
По словам эксперта, предложение Еврокомиссии ужесточить потолок цен Urals выглядит неоправданным, с учетом того, что действующий потолок цен в 60 долларов за баррель только-только начал работать, и то благодаря торговым войнам, обернувшимся снижением цен на нефть.
"Средняя цена Urals в минувшем мае (по данным Минэкономразвития - ред.) составила 52,1 доллара за баррель. Ниже 45 долларов Urals опустится только в том случае, если котировки Brent опустятся ниже 55 долларов за баррель, а это маловероятно, поскольку рынок уже отыграл эффект торговых войн и вероятного торможения мировой экономики", - заключил эксперт.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года.
В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Фон дер Ляйен оценила возможность снижения потолка цен на нефть из России