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Путин: защита традиционных ценностей связана с обеспечением суверенитета

Путин: защита традиционных ценностей связана с обеспечением суверенитета - 10.06.2025, ПРАЙМ

Путин: защита традиционных ценностей связана с обеспечением суверенитета

Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодежи. Об этом заявил глава... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T16:57+0300

2025-06-10T16:57+0300

2025-06-10T16:57+0300

россия

общество

москва

владимир путин

совбез

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодежи. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России."Тема крайне значимая и актуальная и напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России. С укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе. С решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений", - отметил президент.Путин также назвал тему совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей важной и актуальной для России. Он подчеркнул, что в современном мире идет агрессивная борьба за влияние на умы, продавливаются тоталитарные модели. По этой причине, России нужно формировать свои гуманитарные культурные смыслы, которые будут востребованы, в том числе, во всем мире.

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россия, общество , москва, владимир путин, совбез