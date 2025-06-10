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Путин: защита традиционных ценностей связана с обеспечением суверенитета
Путин: защита традиционных ценностей связана с обеспечением суверенитета - 10.06.2025, ПРАЙМ
Путин: защита традиционных ценностей связана с обеспечением суверенитета
Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодежи. Об этом заявил глава... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T16:57+0300
2025-06-10T16:57+0300
2025-06-10T16:57+0300
россия
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодежи. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России."Тема крайне значимая и актуальная и напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России. С укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе. С решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений", - отметил президент.Путин также назвал тему совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей важной и актуальной для России. Он подчеркнул, что в современном мире идет агрессивная борьба за влияние на умы, продавливаются тоталитарные модели. По этой причине, России нужно формировать свои гуманитарные культурные смыслы, которые будут востребованы, в том числе, во всем мире.
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россия, общество , москва, владимир путин, совбез
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Владимир Путин, Совбез
Путин: защита традиционных ценностей связана с обеспечением суверенитета
Путин: защита традиционных ценностей связана с обеспечением суверенитета России
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодежи. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России.
"Тема крайне значимая и актуальная и напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России. С укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе. С решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений", - отметил президент.
Путин также назвал тему совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей важной и актуальной для России. Он подчеркнул, что в современном мире идет агрессивная борьба за влияние на умы, продавливаются тоталитарные модели. По этой причине, России нужно формировать свои гуманитарные культурные смыслы, которые будут востребованы, в том числе, во всем мире.
Путин назвал суверенитет условием существования России