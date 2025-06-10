Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: защита традиционных ценностей связана с обеспечением суверенитета - 10.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250610/putin-858377617.html
Путин: защита традиционных ценностей связана с обеспечением суверенитета
Путин: защита традиционных ценностей связана с обеспечением суверенитета - 10.06.2025, ПРАЙМ
Путин: защита традиционных ценностей связана с обеспечением суверенитета
Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодежи. Об этом заявил глава... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T16:57+0300
2025-06-10T16:57+0300
россия
общество
москва
владимир путин
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/83344/66/833446680_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_51c117577fcc5546b4af1d32adc273b6.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодежи. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России."Тема крайне значимая и актуальная и напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России. С укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе. С решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений", - отметил президент.Путин также назвал тему совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей важной и актуальной для России. Он подчеркнул, что в современном мире идет агрессивная борьба за влияние на умы, продавливаются тоталитарные модели. По этой причине, России нужно формировать свои гуманитарные культурные смыслы, которые будут востребованы, в том числе, во всем мире.
https://1prime.ru/20250527/rossiya-857965400.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83344/66/833446680_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d660fde3d3a9e0e23448d91598750e2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, владимир путин, совбез
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Владимир Путин, Совбез
16:57 10.06.2025
 
Путин: защита традиционных ценностей связана с обеспечением суверенитета

Путин: защита традиционных ценностей связана с обеспечением суверенитета России

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодежи. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России.
"Тема крайне значимая и актуальная и напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России. С укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе. С решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений", - отметил президент.
Путин также назвал тему совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей важной и актуальной для России. Он подчеркнул, что в современном мире идет агрессивная борьба за влияние на умы, продавливаются тоталитарные модели. По этой причине, России нужно формировать свои гуманитарные культурные смыслы, которые будут востребованы, в том числе, во всем мире.
Путин на заседании набсовета Россия – страна возможностей
Путин назвал суверенитет условием существования России
27 мая, 15:06
 
РОССИЯОбществоМОСКВАВладимир ПутинСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала