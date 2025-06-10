https://1prime.ru/20250610/ssha-858351300.html
Доклад: США сами политизируют сферу энергетики
Доклад: США сами политизируют сферу энергетики - 10.06.2025, ПРАЙМ
Доклад: США сами политизируют сферу энергетики
Вашингтон сам политизирует сферу энергетики и использует взаимозависимость поставщиков и потребителей как оружие, говорится в докладе "РИА Новости Аналитика"... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T06:12+0300
2025-06-10T06:12+0300
2025-06-10T06:12+0300
энергетика
нефть
экономика
сша
вашингтон
москва
барак обама
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858351300.jpg?1749525136
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Вашингтон сам политизирует сферу энергетики и использует взаимозависимость поставщиков и потребителей как оружие, говорится в докладе "РИА Новости Аналитика" "Сланцевая революция в США – крупнейшая непризнанная экологическая проблема в мире".
"Добиваясь конкурентных преимуществ в энергетической сфере, Вашингтон действует под предлогом ликвидации зависимости союзников от российских энергоносителей, по сути, политизирует данную сферу экономики и затем сам использует естественную взаимозависимость поставщиков и потребителей как оружие", – говорится в докладе.
"В этом экономический эффект развязанного американцами Украинского конфликта, если не одна из его прямых целей, хотя они были абсолютно уверены, как и киевский режим, что их блицкриг – силовой в сочетании с санкционным – застанет нас врасплох и принесет им историческую победу над Россией", – добавляют аналитики.
Технология сланцевой добычи такова, что допускает в разы большие утечки метана, чем при конвенциональной добыче, указано в докладе.
Сланцевые нефтегазовые компании США, совместно с US Environmental Protection Agency (EPA), заявляют о полной безвредности сланцевой добычи. "Но лоббистские и политические механизмы такого отрицания периодически выплывают наружу и вызывают бурную критику позиции EPA, причем настолько существенную, что администрация Барака Обамы была вынуждена ввести целый ряд ограничений для сланцевой добычи, которые, хотя и носили косметический характер, были впоследствии отменены администрацией Дональда Трампа", – также говорится в докладе.
При этом, как отмечается, сланцевая добыча идет в труднодоступных регионах США, и свои проблемы с местным населением компании решают посредством выплаты существенных компенсаций на условиях неразглашения.
"Что касается финансового положения сланцевой отрасли (она и без того была малорентабельной) после повышения ставки ФРС на волне последствий украинского кризиса, то в этих условиях она стала попросту убыточной", – подчеркивается в докладе.
сша
вашингтон
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, вашингтон, москва, барак обама, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Экономика, США, ВАШИНГТОН, МОСКВА, Барак Обама, Дональд Трамп
Доклад: США сами политизируют сферу энергетики
Аналитики: США сами политизируют сферу энергетики и используют ее как оружие
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Вашингтон сам политизирует сферу энергетики и использует взаимозависимость поставщиков и потребителей как оружие, говорится в докладе "РИА Новости Аналитика" "Сланцевая революция в США – крупнейшая непризнанная экологическая проблема в мире".
"Добиваясь конкурентных преимуществ в энергетической сфере, Вашингтон действует под предлогом ликвидации зависимости союзников от российских энергоносителей, по сути, политизирует данную сферу экономики и затем сам использует естественную взаимозависимость поставщиков и потребителей как оружие", – говорится в докладе.
"В этом экономический эффект развязанного американцами Украинского конфликта, если не одна из его прямых целей, хотя они были абсолютно уверены, как и киевский режим, что их блицкриг – силовой в сочетании с санкционным – застанет нас врасплох и принесет им историческую победу над Россией", – добавляют аналитики.
Технология сланцевой добычи такова, что допускает в разы большие утечки метана, чем при конвенциональной добыче, указано в докладе.
Сланцевые нефтегазовые компании США, совместно с US Environmental Protection Agency (EPA), заявляют о полной безвредности сланцевой добычи. "Но лоббистские и политические механизмы такого отрицания периодически выплывают наружу и вызывают бурную критику позиции EPA, причем настолько существенную, что администрация Барака Обамы была вынуждена ввести целый ряд ограничений для сланцевой добычи, которые, хотя и носили косметический характер, были впоследствии отменены администрацией Дональда Трампа", – также говорится в докладе.
При этом, как отмечается, сланцевая добыча идет в труднодоступных регионах США, и свои проблемы с местным населением компании решают посредством выплаты существенных компенсаций на условиях неразглашения.
"Что касается финансового положения сланцевой отрасли (она и без того была малорентабельной) после повышения ставки ФРС на волне последствий украинского кризиса, то в этих условиях она стала попросту убыточной", – подчеркивается в докладе.