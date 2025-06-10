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Доклад: сланцевые газ и нефть США – самое экологически грязное топливо
Доклад: сланцевые газ и нефть США – самое экологически грязное топливо - 10.06.2025, ПРАЙМ
Доклад: сланцевые газ и нефть США – самое экологически грязное топливо
Сланцевые газ и нефть США являются самым экологически грязным топливом (из числа массовых) в мире, по экологичности уступают даже углю, говорится в докладе "РИА | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T07:49+0300
2025-06-10T07:49+0300
2025-06-10T07:49+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Сланцевые газ и нефть США являются самым экологически грязным топливом (из числа массовых) в мире, по экологичности уступают даже углю, говорится в докладе "РИА Новости Аналитика" "Сланцевая революция в США – крупнейшая непризнанная экологическая проблема в мире".
"Проведенный специалистами анализ показывает, что сланцевые газ и нефть в США фактически являются самым экологически грязным топливом в мире (из числа массовых), уступая по экологичности даже углю", – говорится в докладе.
Доказательство тому, как отмечается, реальный объем утечек метана в атмосферу при сланцевой добыче методом гидроразрыва пластов.
Парниковый эффект от метана в 84 раза выше, чем от СО2. "Даже небольшого объема утечек метана в атмосферу (в процессе добычи и транспортировки) достаточно, чтобы полностью перечеркнуть экологические преимущества сланцевого газа перед углем", – указано в докладе.
По оценкам американских ученых, на различных сланцевых месторождениях процент утечек колеблется от 2 до 9–10% добываемого товарного газа (при "точке паритета" с углем в 2,3% утечек).
"Ввиду многочисленных косвенных свидетельств реального масштаба проблемы тревогу бьют независимые экологические некоммерческие организации. Крупнейшие из них тратят десятки миллионов долларов на разработку и запуск специализированных спутников для мониторинга утечек метана. По их данным, официальная статистика утечек метана от сланцевой добычи занижает их в пять раз", – говорится в докладе.
Подчеркивается, что публично выступают и представители здравоохранения, поскольку в регионах сланцевой добычи в разы повышена заболеваемость астмой, болезнями легких и онкологией, что убедительно свидетельствует о загрязнении воздуха. В зоне добычи (в одной миле от скважин) проживает 15 миллионов человек.
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нефть, газ, сша, москва
Энергетика, Нефть, Газ, США, МОСКВА
Доклад: сланцевые газ и нефть США – самое экологически грязное топливо
"РИА Новости Аналитика": сланцевые газ и нефть США являются самым грязным топливом в мире
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Сланцевые газ и нефть США являются самым экологически грязным топливом (из числа массовых) в мире, по экологичности уступают даже углю, говорится в докладе "РИА Новости Аналитика" "Сланцевая революция в США – крупнейшая непризнанная экологическая проблема в мире".
"Проведенный специалистами анализ показывает, что сланцевые газ и нефть в США фактически являются самым экологически грязным топливом в мире (из числа массовых), уступая по экологичности даже углю", – говорится в докладе.
Доказательство тому, как отмечается, реальный объем утечек метана в атмосферу при сланцевой добыче методом гидроразрыва пластов.
Парниковый эффект от метана в 84 раза выше, чем от СО2. "Даже небольшого объема утечек метана в атмосферу (в процессе добычи и транспортировки) достаточно, чтобы полностью перечеркнуть экологические преимущества сланцевого газа перед углем", – указано в докладе.
По оценкам американских ученых, на различных сланцевых месторождениях процент утечек колеблется от 2 до 9–10% добываемого товарного газа (при "точке паритета" с углем в 2,3% утечек).
"Ввиду многочисленных косвенных свидетельств реального масштаба проблемы тревогу бьют независимые экологические некоммерческие организации. Крупнейшие из них тратят десятки миллионов долларов на разработку и запуск специализированных спутников для мониторинга утечек метана. По их данным, официальная статистика утечек метана от сланцевой добычи занижает их в пять раз", – говорится в докладе.
Подчеркивается, что публично выступают и представители здравоохранения, поскольку в регионах сланцевой добычи в разы повышена заболеваемость астмой, болезнями легких и онкологией, что убедительно свидетельствует о загрязнении воздуха. В зоне добычи (в одной миле от скважин) проживает 15 миллионов человек.