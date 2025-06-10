https://1prime.ru/20250610/toyota-858360134.html

Бизнес-седан Toyota Avalon стал доступен для покупки в России

Бизнес-седан Toyota Avalon стал доступен для покупки в России - 10.06.2025, ПРАЙМ

Бизнес-седан Toyota Avalon стал доступен для покупки в России

В России благодаря параллельному импорту стал доступен для покупки стал доступен бизнес-седан Toyota Avalon — модель, ранее официально не представленная на... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T10:47+0300

2025-06-10T10:47+0300

2025-06-10T10:47+0300

авто

toyota

бизнес

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. В России благодаря параллельному импорту стал доступен для покупки стал доступен бизнес-седан Toyota Avalon — модель, ранее официально не представленная на российском рынке, но являющаяся более премиальной альтернативой Toyota Camry. Об этом сообщают "Автоновости дня".По данным источника, стоимость автомобиля начинается от 2,9 миллиона рублей. Это делает Avalon одним из наиболее доступных вариантов в своем классе. Для сравнения: цена на Geely Preface от официальных дилеров стартует с отметки 3,36 миллиона рублей, на Hongqi H5 — от 3,39 миллиона рублей (с учетом сезонных скидок), а Chery Arrizo 8 в средней комплектации стоит не менее 3,1 миллиона рублей.Согласно данным "Автоновости дня", за минимальные 2,9 миллиона рублей Toyota Avalon предлагается под заказ в Новосибирске. Покупателю доставят автомобиль в комплектации Luxury, куда входят семь подушек безопасности, кожаный салон, многофункциональный руль, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора с камерой заднего вида, беспроводная зарядка, мультимедийная система с большим экраном, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, люк, обогреваемые зеркала, 17-дюймовые литые диски и набор электронных помощников водителю.Автомобиль оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 209 л. с., работающим в паре с восьмиступенчатым автоматом. В Краснодаре на 100 тысяч дороже предлагается иная версия — с 2,0-литровым атмосферным мотором на 178 л. с. и вариатором Direct Shift. При этом комплектация также включает кожаную отделку салона, мультимедийную систему с большим экраном и прочие опции, соответствующие классу.Также сообщается, что в Ставрополе Avalon можно заказать за 3,4 миллиона рублей, в Перми — за 3,48 миллиона, а в Омске — за 4,15 миллиона. Последняя версия представляет собой гибридную модификацию в максимальной комплектации, с двухцветным салоном и декоративной строчкой в виде ромбов.Как отмечает портал, наиболее дорогие предложения по покупке авто из наличия встречаются в Казани, Перми и Краснодаре. В Москве автомобили продаются из наличия минимум за 3,45 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20250609/avto-858319824.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, toyota, бизнес