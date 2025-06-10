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ФАС не планирует дополнительную индексацию тарифов "Транснефти"

ФАС не планирует дополнительную индексацию тарифов "Транснефти" - 10.06.2025, ПРАЙМ

ФАС не планирует дополнительную индексацию тарифов "Транснефти"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не планирует дополнительную индексацию тарифов на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти после повышения... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T17:26+0300

2025-06-10T17:26+0300

2025-06-10T17:26+0300

энергетика

нефть

россия

транснефть

максим шаскольский

александр новак

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не планирует дополнительную индексацию тарифов на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти после повышения налоговой нагрузки на компанию, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Там были определенные решения. Решение о налогах было синхронизировано в том числе и с индексацией. Индексация прошла, другой индексации не планируется", - ответил Шаскольский на вопрос, не обсуждается ли изменение тарифов "Транснефти" в связи с тем, что налог на прибыль компании с этого года увеличен до 40%. Согласно приказу ФАС, тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам "Транснефти" с начала 2025 года выросли на 9,9% вместо планировавшихся ранее 5,8%. То есть дополнительное повышение составило 4,1%. Как поясняли в ФАС, это разовая дополнительная индексация, чтобы обеспечить операционные расходы, инвестпрограмму и реконструкцию магистральных трубопроводов. В 2026-2029 годах сохранится действующий порядок "инфляция минус". Правительство РФ в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" до 2030 года по принципу "инфляция минус 0,1%". В 2024 году тарифы выросли на 7,2%. По данным Росстата, инфляция в России в 2024 году составила 9,52%. По итогам 2025 года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 7,6%, ЦБ - до 7-8%. Ставка налога на прибыль "Транснефти" с 1 января повысилась до 40% вместо предполагавшегося ранее повышения до 25% на период 2025-2030 годов. В пресс-службе "Транснефти" заявляли, что ожидают из-за этого вынужденное ощутимое сокращение инвестпрограммы, и предлагали учесть рост налоговой нагрузки, а также геополитическую и экономическую обстановку в индексации тарифов на услуги компании до 2030 года. Как сообщало издание РБК в ноябре прошлого года, в письме вице-премьеру РФ Александру Новаку трубопроводная компания просила в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7% на фоне роста налоговой нагрузки и отставания индексации тарифов от фактической инфляции.

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нефть, россия, транснефть, максим шаскольский, александр новак