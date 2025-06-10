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ФАС не планирует дополнительную индексацию тарифов "Транснефти" - 10.06.2025, ПРАЙМ
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ФАС не планирует дополнительную индексацию тарифов "Транснефти"
ФАС не планирует дополнительную индексацию тарифов "Транснефти" - 10.06.2025, ПРАЙМ
ФАС не планирует дополнительную индексацию тарифов "Транснефти"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не планирует дополнительную индексацию тарифов на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти после повышения... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T17:26+0300
2025-06-10T17:26+0300
энергетика
нефть
россия
транснефть
максим шаскольский
александр новак
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не планирует дополнительную индексацию тарифов на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти после повышения налоговой нагрузки на компанию, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "Там были определенные решения. Решение о налогах было синхронизировано в том числе и с индексацией. Индексация прошла, другой индексации не планируется", - ответил Шаскольский на вопрос, не обсуждается ли изменение тарифов "Транснефти" в связи с тем, что налог на прибыль компании с этого года увеличен до 40%. Согласно приказу ФАС, тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам "Транснефти" с начала 2025 года выросли на 9,9% вместо планировавшихся ранее 5,8%. То есть дополнительное повышение составило 4,1%. Как поясняли в ФАС, это разовая дополнительная индексация, чтобы обеспечить операционные расходы, инвестпрограмму и реконструкцию магистральных трубопроводов. В 2026-2029 годах сохранится действующий порядок "инфляция минус". Правительство РФ в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" до 2030 года по принципу "инфляция минус 0,1%". В 2024 году тарифы выросли на 7,2%. По данным Росстата, инфляция в России в 2024 году составила 9,52%. По итогам 2025 года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 7,6%, ЦБ - до 7-8%. Ставка налога на прибыль "Транснефти" с 1 января повысилась до 40% вместо предполагавшегося ранее повышения до 25% на период 2025-2030 годов. В пресс-службе "Транснефти" заявляли, что ожидают из-за этого вынужденное ощутимое сокращение инвестпрограммы, и предлагали учесть рост налоговой нагрузки, а также геополитическую и экономическую обстановку в индексации тарифов на услуги компании до 2030 года. Как сообщало издание РБК в ноябре прошлого года, в письме вице-премьеру РФ Александру Новаку трубопроводная компания просила в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7% на фоне роста налоговой нагрузки и отставания индексации тарифов от фактической инфляции.
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нефть, россия, транснефть, максим шаскольский, александр новак
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Транснефть, Максим Шаскольский, Александр Новак
17:26 10.06.2025
 
ФАС не планирует дополнительную индексацию тарифов "Транснефти"

Шаскольский: дополнительная индексация тарифов "Транснефти" не планируется

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Транснефть"
Стенд компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не планирует дополнительную индексацию тарифов на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти после повышения налоговой нагрузки на компанию, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
"Там были определенные решения. Решение о налогах было синхронизировано в том числе и с индексацией. Индексация прошла, другой индексации не планируется", - ответил Шаскольский на вопрос, не обсуждается ли изменение тарифов "Транснефти" в связи с тем, что налог на прибыль компании с этого года увеличен до 40%.
Согласно приказу ФАС, тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам "Транснефти" с начала 2025 года выросли на 9,9% вместо планировавшихся ранее 5,8%. То есть дополнительное повышение составило 4,1%. Как поясняли в ФАС, это разовая дополнительная индексация, чтобы обеспечить операционные расходы, инвестпрограмму и реконструкцию магистральных трубопроводов. В 2026-2029 годах сохранится действующий порядок "инфляция минус".
Правительство РФ в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" до 2030 года по принципу "инфляция минус 0,1%". В 2024 году тарифы выросли на 7,2%. По данным Росстата, инфляция в России в 2024 году составила 9,52%. По итогам 2025 года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 7,6%, ЦБ - до 7-8%.
Ставка налога на прибыль "Транснефти" с 1 января повысилась до 40% вместо предполагавшегося ранее повышения до 25% на период 2025-2030 годов. В пресс-службе "Транснефти" заявляли, что ожидают из-за этого вынужденное ощутимое сокращение инвестпрограммы, и предлагали учесть рост налоговой нагрузки, а также геополитическую и экономическую обстановку в индексации тарифов на услуги компании до 2030 года.
Как сообщало издание РБК в ноябре прошлого года, в письме вице-премьеру РФ Александру Новаку трубопроводная компания просила в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7% на фоне роста налоговой нагрузки и отставания индексации тарифов от фактической инфляции.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Фон дер Ляйен оценила возможность снижения потолка цен на нефть из России
16:53
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯТранснефтьМаксим ШаскольскийАлександр Новак
 
 
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