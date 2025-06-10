https://1prime.ru/20250610/turizm-858371361.html

АТОР отметила рост спроса на внутренний туризм в июньские выходные

АТОР отметила рост спроса на внутренний туризм в июньские выходные - 10.06.2025, ПРАЙМ

АТОР отметила рост спроса на внутренний туризм в июньские выходные

Спрос на внутренние туристические направления в России с захватом предстоящих июньских праздников вырос на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом годом... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T15:03+0300

2025-06-10T15:03+0300

2025-06-10T15:03+0300

россия

туризм

атор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851268243_0:280:3141:2047_1920x0_80_0_0_1d101283b2b5fea34be8c857c18c6358.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Спрос на внутренние туристические направления в России с захватом предстоящих июньских праздников вырос на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Бесспорный и бессменный лидер предпочтений путешественников - Краснодарский край - хоть и остается в топе спроса, но теряет свои позиции из-за нестабильного информационного фона относительно экологической ситуации в Анапе. Интерес к отдыху в Краснодарском крае падает в сравнении с прошлым годом. Анапа теряет до 60% туристов, регион в целом - 25% гостей. Остальные туристические направления, напротив, уверено - на 20-30% в целом по стране - растут", - привели в сообщении данные о спросе на отдых с захватом июньских праздников. При этом Кубань все равно остается номером один на туристической карте страны, отмечают в АТОР. Часть туристов, которые не поедут в Анапу, выбирают другие морские и горные курорты: спрос на отдых в Крыму и Геленджике вырос у туроператоров от 30% до двух раз, на треть выше интерес к Абхазии, уточняется в сообщении. Отмечается, что заметно изменился объем продаж туров на Кавказ - как в Кавминводы, так и в Дагестан. Последний стал лидером динамики спроса у туроператора "Дельфин", показав рост в 3 раза по сравнению с серединой июня 2024 года. Кроме того, до двух раз увеличился интерес туристов к поездкам в Подмосковье. По агрегированным данным туроператоров, в топ-10 направлений-лидеров по России на июньские выходные вошли Сочи и Краснодарский край, Москва и Подмосковье (спрос на отдых в Подмосковье вырос в 2 раза), Санкт-Петербург и Ленобласть (у "Дельфина" рост на 12%), Крым (Ялта, Алушта, Судак, спрос вырос на 40%), Кавказские Минеральные Воды (+15%), Абхазия, Дагестан (рекордный рост в 3 раза), Калининград, Казань, экскурсионные направления (города Золотого кольца, Нижний Новгород, Петрозаводск), а также речные круизы, добавили в АТОР.

https://1prime.ru/20250610/mishustin-858360671.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туризм, атор