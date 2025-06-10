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АТОР отметила рост спроса на внутренний туризм в июньские выходные - 10.06.2025, ПРАЙМ
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АТОР отметила рост спроса на внутренний туризм в июньские выходные
АТОР отметила рост спроса на внутренний туризм в июньские выходные - 10.06.2025, ПРАЙМ
АТОР отметила рост спроса на внутренний туризм в июньские выходные
Спрос на внутренние туристические направления в России с захватом предстоящих июньских праздников вырос на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом годом... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T15:03+0300
2025-06-10T15:03+0300
россия
туризм
атор
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Спрос на внутренние туристические направления в России с захватом предстоящих июньских праздников вырос на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Бесспорный и бессменный лидер предпочтений путешественников - Краснодарский край - хоть и остается в топе спроса, но теряет свои позиции из-за нестабильного информационного фона относительно экологической ситуации в Анапе. Интерес к отдыху в Краснодарском крае падает в сравнении с прошлым годом. Анапа теряет до 60% туристов, регион в целом - 25% гостей. Остальные туристические направления, напротив, уверено - на 20-30% в целом по стране - растут", - привели в сообщении данные о спросе на отдых с захватом июньских праздников. При этом Кубань все равно остается номером один на туристической карте страны, отмечают в АТОР. Часть туристов, которые не поедут в Анапу, выбирают другие морские и горные курорты: спрос на отдых в Крыму и Геленджике вырос у туроператоров от 30% до двух раз, на треть выше интерес к Абхазии, уточняется в сообщении. Отмечается, что заметно изменился объем продаж туров на Кавказ - как в Кавминводы, так и в Дагестан. Последний стал лидером динамики спроса у туроператора "Дельфин", показав рост в 3 раза по сравнению с серединой июня 2024 года. Кроме того, до двух раз увеличился интерес туристов к поездкам в Подмосковье. По агрегированным данным туроператоров, в топ-10 направлений-лидеров по России на июньские выходные вошли Сочи и Краснодарский край, Москва и Подмосковье (спрос на отдых в Подмосковье вырос в 2 раза), Санкт-Петербург и Ленобласть (у "Дельфина" рост на 12%), Крым (Ялта, Алушта, Судак, спрос вырос на 40%), Кавказские Минеральные Воды (+15%), Абхазия, Дагестан (рекордный рост в 3 раза), Калининград, Казань, экскурсионные направления (города Золотого кольца, Нижний Новгород, Петрозаводск), а также речные круизы, добавили в АТОР.
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россия, туризм, атор
РОССИЯ, Туризм, АТОР
15:03 10.06.2025
 
АТОР отметила рост спроса на внутренний туризм в июньские выходные

АТОР: спрос на внутренний туризм в июньские праздники вырос на 20-30%

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодёжи в Сочи
Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Спрос на внутренние туристические направления в России с захватом предстоящих июньских праздников вырос на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Бесспорный и бессменный лидер предпочтений путешественников - Краснодарский край - хоть и остается в топе спроса, но теряет свои позиции из-за нестабильного информационного фона относительно экологической ситуации в Анапе. Интерес к отдыху в Краснодарском крае падает в сравнении с прошлым годом. Анапа теряет до 60% туристов, регион в целом - 25% гостей. Остальные туристические направления, напротив, уверено - на 20-30% в целом по стране - растут", - привели в сообщении данные о спросе на отдых с захватом июньских праздников.
При этом Кубань все равно остается номером один на туристической карте страны, отмечают в АТОР. Часть туристов, которые не поедут в Анапу, выбирают другие морские и горные курорты: спрос на отдых в Крыму и Геленджике вырос у туроператоров от 30% до двух раз, на треть выше интерес к Абхазии, уточняется в сообщении.
Отмечается, что заметно изменился объем продаж туров на Кавказ - как в Кавминводы, так и в Дагестан. Последний стал лидером динамики спроса у туроператора "Дельфин", показав рост в 3 раза по сравнению с серединой июня 2024 года. Кроме того, до двух раз увеличился интерес туристов к поездкам в Подмосковье.
По агрегированным данным туроператоров, в топ-10 направлений-лидеров по России на июньские выходные вошли Сочи и Краснодарский край, Москва и Подмосковье (спрос на отдых в Подмосковье вырос в 2 раза), Санкт-Петербург и Ленобласть (у "Дельфина" рост на 12%), Крым (Ялта, Алушта, Судак, спрос вырос на 40%), Кавказские Минеральные Воды (+15%), Абхазия, Дагестан (рекордный рост в 3 раза), Калининград, Казань, экскурсионные направления (города Золотого кольца, Нижний Новгород, Петрозаводск), а также речные круизы, добавили в АТОР.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Мишустин рассказал о ежегодном росте спроса на путешествия по России
10:57
 
РОССИЯТуризмАТОР
 
 
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