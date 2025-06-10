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ВС России нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве

ВС России нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве - 10.06.2025, ПРАЙМ

ВС России нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве

Российские военные в ночь на вторник нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило министерство обороны РФ. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T13:05+0300

2025-06-10T13:05+0300

2025-06-10T13:05+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на вторник нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило министерство обороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

https://1prime.ru/20250609/udar-858332856.html

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2025

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россия, всу