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ВС России нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве
ВС России нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве - 10.06.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве
Российские военные в ночь на вторник нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило министерство обороны РФ. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T13:05+0300
2025-06-10T13:05+0300
2025-06-10T13:05+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на вторник нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило министерство обороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
ВС России нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве
Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по военным предприятиям в Киеве
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на вторник нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
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