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Журналисты ВГТРК стали победителями премии "ТЭФИ-2025"

Журналисты ВГТРК стали победителями премии "ТЭФИ-2025" - 10.06.2025, ПРАЙМ

Журналисты ВГТРК стали победителями премии "ТЭФИ-2025"

Журналисты ВГТРК стали победителями в десяти номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" национальной премии, присуждаемой за... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T00:22+0300

2025-06-10T00:22+0300

2025-06-10T00:22+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Журналисты ВГТРК стали победителями в десяти номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" национальной премии, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств "ТЭФИ - 2025", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Церемония награждения победителей премии "ТЭФИ 2025" проходит в трех категориях 9 и 10 июня в Москве: "Информационное и общественно-политическое вещание", "Развлекательное вещание", "Сериалы", охватывая 52 номинации. В номинации "Репортер" одержал победу Евгений Поддубный - репортаж из Волчанска. Вести недели". В номинации "Информационно - аналитическая итоговая программа" выиграли "Вести недели", её ведущий Дмитрий Киселёв выиграл в номинации "Ведущий информационно - аналитической итоговой программы". Программа "Вести 20:00" одержала победу в номинации "Вечерняя информационная программа", в номинации "Ведущий вечерней информационной программы" выиграл Эрнест Мацкявичюс - "Вести 20:00". Эти программы производства ВГТРК вещают на канале "Россия 1". В номинации "Интервьюер" победил Павел Зарубин - "Москва. Кремль. Путин", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу" выиграли Ольга Скабеева и Евгений Попов, программа "60 минут", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Журналистское расследование" выиграла программа расследование Эдуарда Петрова: "Кингисеппские", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 24". Программа "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", производитель - "М-продакшн групп", по заказу ВГТРК, канал вещания - "Россия 1" выиграла в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу", "Ведущим вечернего общественно-политического ток-шоу" также стал Владимир Соловьев. В категории "Информационное и общественно-политическое вещание" в номинации "Дневная информационная программа" одержала победу программа "Сегодня 16:00", производитель НТВ, канал вещания НТВ. В номинации "Ведущий дневной информационной программы" победила Валерия Кораблёва - "Новости 10:00", производитель и канал вещания: Первый канал. В номинации "Спортивное шоу/программа" одержала победу программа "Биатлон с Дмитрием Губерниевым", производитель НСТ, канал вещания Матч ТВ, в номинации "Ведущий спортивного шоу/программы" победил Роман Костомаров - "Работяги", производитель "М-продакшн", канал вещания "Пятница!". Программа "День добрых дел" выиграла в номинации "Программа социальной направленности", производитель: Пятый канал, МИЦ "Известия", канал вещания: Пятый канал. Программа "Большая игра" победила в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу", производитель: Первый канал, канал вещания: Первый канал. В номинации "Информационный сюжет" выиграла работа "Захват аэропорта в Махачкале", производитель: МИЦ "Известия" по заказу РЕН ТВ, канал вещания: РЕН ТВ. В номинации "Документальный фильм" выиграла работа "Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника", производитель: АКЦЕПТ, канал вещания: РЕН ТВ, автор фильма специальный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин, погибший в зоне СВО. В номинации "Специальное телевизионное событие года" выиграл "Официальное вступление в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", производитель: Первый канал, канал вещания: Первый канал, награду вручил актер театра и кино Константин Хабенский. Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России. Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года – фонд "Академия российского телевидения") – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций – Национальная Медиа Группа, Холдинг "Газпром-Медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , москва, вгтрк, матч тв, газпром-медиа