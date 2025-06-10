Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналисты ВГТРК стали победителями премии "ТЭФИ-2025" - 10.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250610/zhurnalisty-858348877.html
Журналисты ВГТРК стали победителями премии "ТЭФИ-2025"
Журналисты ВГТРК стали победителями премии "ТЭФИ-2025" - 10.06.2025, ПРАЙМ
Журналисты ВГТРК стали победителями премии "ТЭФИ-2025"
Журналисты ВГТРК стали победителями в десяти номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" национальной премии, присуждаемой за... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T00:22+0300
2025-06-10T00:22+0300
технологии
общество
москва
вгтрк
матч тв
газпром-медиа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858348877.jpg?1749504140
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Журналисты ВГТРК стали победителями в десяти номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" национальной премии, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств "ТЭФИ - 2025", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Церемония награждения победителей премии "ТЭФИ 2025" проходит в трех категориях 9 и 10 июня в Москве: "Информационное и общественно-политическое вещание", "Развлекательное вещание", "Сериалы", охватывая 52 номинации. В номинации "Репортер" одержал победу Евгений Поддубный - репортаж из Волчанска. Вести недели". В номинации "Информационно - аналитическая итоговая программа" выиграли "Вести недели", её ведущий Дмитрий Киселёв выиграл в номинации "Ведущий информационно - аналитической итоговой программы". Программа "Вести 20:00" одержала победу в номинации "Вечерняя информационная программа", в номинации "Ведущий вечерней информационной программы" выиграл Эрнест Мацкявичюс - "Вести 20:00". Эти программы производства ВГТРК вещают на канале "Россия 1". В номинации "Интервьюер" победил Павел Зарубин - "Москва. Кремль. Путин", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу" выиграли Ольга Скабеева и Евгений Попов, программа "60 минут", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Журналистское расследование" выиграла программа расследование Эдуарда Петрова: "Кингисеппские", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 24". Программа "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", производитель - "М-продакшн групп", по заказу ВГТРК, канал вещания - "Россия 1" выиграла в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу", "Ведущим вечернего общественно-политического ток-шоу" также стал Владимир Соловьев. В категории "Информационное и общественно-политическое вещание" в номинации "Дневная информационная программа" одержала победу программа "Сегодня 16:00", производитель НТВ, канал вещания НТВ. В номинации "Ведущий дневной информационной программы" победила Валерия Кораблёва - "Новости 10:00", производитель и канал вещания: Первый канал. В номинации "Спортивное шоу/программа" одержала победу программа "Биатлон с Дмитрием Губерниевым", производитель НСТ, канал вещания Матч ТВ, в номинации "Ведущий спортивного шоу/программы" победил Роман Костомаров - "Работяги", производитель "М-продакшн", канал вещания "Пятница!". Программа "День добрых дел" выиграла в номинации "Программа социальной направленности", производитель: Пятый канал, МИЦ "Известия", канал вещания: Пятый канал. Программа "Большая игра" победила в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу", производитель: Первый канал, канал вещания: Первый канал. В номинации "Информационный сюжет" выиграла работа "Захват аэропорта в Махачкале", производитель: МИЦ "Известия" по заказу РЕН ТВ, канал вещания: РЕН ТВ. В номинации "Документальный фильм" выиграла работа "Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника", производитель: АКЦЕПТ, канал вещания: РЕН ТВ, автор фильма специальный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин, погибший в зоне СВО. В номинации "Специальное телевизионное событие года" выиграл "Официальное вступление в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", производитель: Первый канал, канал вещания: Первый канал, награду вручил актер театра и кино Константин Хабенский. Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России. Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года – фонд "Академия российского телевидения") – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций – Национальная Медиа Группа, Холдинг "Газпром-Медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , москва, вгтрк, матч тв, газпром-медиа
Технологии, Общество , МОСКВА, ВГТРК, Матч ТВ, Газпром-Медиа
00:22 10.06.2025
 
Журналисты ВГТРК стали победителями премии "ТЭФИ-2025"

Журналисты ВГТРК победили в десяти номинациях премии "ТЭФИ-2025"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Журналисты ВГТРК стали победителями в десяти номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" национальной премии, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств "ТЭФИ - 2025", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония награждения победителей премии "ТЭФИ 2025" проходит в трех категориях 9 и 10 июня в Москве: "Информационное и общественно-политическое вещание", "Развлекательное вещание", "Сериалы", охватывая 52 номинации.
В номинации "Репортер" одержал победу Евгений Поддубный - репортаж из Волчанска. Вести недели". В номинации "Информационно - аналитическая итоговая программа" выиграли "Вести недели", её ведущий Дмитрий Киселёв выиграл в номинации "Ведущий информационно - аналитической итоговой программы". Программа "Вести 20:00" одержала победу в номинации "Вечерняя информационная программа", в номинации "Ведущий вечерней информационной программы" выиграл Эрнест Мацкявичюс - "Вести 20:00". Эти программы производства ВГТРК вещают на канале "Россия 1".
В номинации "Интервьюер" победил Павел Зарубин - "Москва. Кремль. Путин", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу" выиграли Ольга Скабеева и Евгений Попов, программа "60 минут", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". В номинации "Журналистское расследование" выиграла программа расследование Эдуарда Петрова: "Кингисеппские", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 24". Программа "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", производитель - "М-продакшн групп", по заказу ВГТРК, канал вещания - "Россия 1" выиграла в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу", "Ведущим вечернего общественно-политического ток-шоу" также стал Владимир Соловьев.
В категории "Информационное и общественно-политическое вещание" в номинации "Дневная информационная программа" одержала победу программа "Сегодня 16:00", производитель НТВ, канал вещания НТВ. В номинации "Ведущий дневной информационной программы" победила Валерия Кораблёва - "Новости 10:00", производитель и канал вещания: Первый канал. В номинации "Спортивное шоу/программа" одержала победу программа "Биатлон с Дмитрием Губерниевым", производитель НСТ, канал вещания Матч ТВ, в номинации "Ведущий спортивного шоу/программы" победил Роман Костомаров - "Работяги", производитель "М-продакшн", канал вещания "Пятница!". Программа "День добрых дел" выиграла в номинации "Программа социальной направленности", производитель: Пятый канал, МИЦ "Известия", канал вещания: Пятый канал.
Программа "Большая игра" победила в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу", производитель: Первый канал, канал вещания: Первый канал. В номинации "Информационный сюжет" выиграла работа "Захват аэропорта в Махачкале", производитель: МИЦ "Известия" по заказу РЕН ТВ, канал вещания: РЕН ТВ. В номинации "Документальный фильм" выиграла работа "Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника", производитель: АКЦЕПТ, канал вещания: РЕН ТВ, автор фильма специальный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин, погибший в зоне СВО. В номинации "Специальное телевизионное событие года" выиграл "Официальное вступление в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", производитель: Первый канал, канал вещания: Первый канал, награду вручил актер театра и кино Константин Хабенский.
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года – фонд "Академия российского телевидения") – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций – Национальная Медиа Группа, Холдинг "Газпром-Медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.
 
ТехнологииОбществоМОСКВАВГТРКМатч ТВГазпром-Медиа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала