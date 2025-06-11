Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты отметили рост доли новых автомобилей российских марок на рынке - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250611/avto-858417197.html
Эксперты отметили рост доли новых автомобилей российских марок на рынке
Эксперты отметили рост доли новых автомобилей российских марок на рынке - 11.06.2025, ПРАЙМ
Эксперты отметили рост доли новых автомобилей российских марок на рынке
Ко Дню России эксперты Авито Авто проанализировали предложение и цены на отечественные автомобили, а также интерес пользователей платформы к ним в январе-мае... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T17:01+0300
2025-06-11T17:01+0300
эксклюзив
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Ко Дню России эксперты Авито Авто проанализировали предложение и цены на отечественные автомобили, а также интерес пользователей платформы к ним в январе-мае 2025 года. Несмотря на то, что LADA занимает лидирующую позицию в сегменте российских авто, пользователи также интересуются и моделями других марок, в том числе, "новичками".В 2025 году (с января по мая) доля машин отечественных брендов выросла и составила 25,8% среди всех предложений с пробегом на Авито Авто. Это на 2,3 процентных пункта больше, чем в аналогичный период 2024 года. При этом их средняя цена практически не изменилась – 360 000 рублей.Чаще всего в этом году на платформе продавали автомобили марок LADA (82,2% от предложения), УАЗ (4,6%) и ИЖ (0,4%). Больше всего объявлений пришлось на 3 модели LADA: Granta (13,7%), Priora (11,9%) и Kalina (7,9%). Кроме моделей LADA в топ-10 попал УАЗ Patriot, чья доля составила 1,5% от предложения.Пользователи же больше всего интересовались авто марок LADA (82,3% от интереса), УАЗ (4,2%), ИЖ (0,4%) и "Москвич" (0,3%). Среди моделей на вторичном рынке самыми востребованными стали LADA Priora (15,1% от интереса), Granta (12,1%) и 2114 (8,3%). Больше всего вырос интерес к LADA Largus – в 1,5 раза по сравнению с первыми пятью месяцами 2024 года.Доля российских авто на рынке новых машин в январе-мае 2025 года составила 25,7%. При этом за год она выросла весьма существенно – на 7,7 процентных пункта. Приобрести новый отечественный автомобиль в этом году можно в среднем за 1 626 000 рублей.Наиболее широко на платформе Авито Авто были представлены новые ТС марок LADA (74,2% от предложения), Solaris (7,6%) и "Москвич" (4%). Среди моделей чаще всего продавали Granta (26,3% от объявлений о продаже новых авто), Vesta (10,7%), а также LADA Largus (8,2%). Наиболее заметно по сравнению с январем-маем 2024 года выросло предложение на обновленные LADA Largus – их серийная сборка началась как раз весной прошлого года.Больше всего внимания посетителей платформы привлекли новые машины тех же марок: LADA (67,5%), Solaris (7,1%,) "Москвич" (5,7%). Среди моделей самыми популярными стали LADA Granta (26,2% от интереса), Vesta (12,9%) и Niva Legend (6,4%). Наиболее существенно вырос интерес к Solaris HC – продажи этой модели, ранее известной как Hyundai Creta, стартовали весной прошлого года.
https://1prime.ru/20250610/avto-858360946.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b2d0ac2127859e1d6d25af5667d3d511.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
17:01 11.06.2025
 
Эксперты отметили рост доли новых автомобилей российских марок на рынке

Авито Авто: доля новых автомобилей российских марок за год выросла на 8%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Ко Дню России эксперты Авито Авто проанализировали предложение и цены на отечественные автомобили, а также интерес пользователей платформы к ним в январе-мае 2025 года. Несмотря на то, что LADA занимает лидирующую позицию в сегменте российских авто, пользователи также интересуются и моделями других марок, в том числе, "новичками".
В 2025 году (с января по мая) доля машин отечественных брендов выросла и составила 25,8% среди всех предложений с пробегом на Авито Авто. Это на 2,3 процентных пункта больше, чем в аналогичный период 2024 года. При этом их средняя цена практически не изменилась – 360 000 рублей.
Чаще всего в этом году на платформе продавали автомобили марок LADA (82,2% от предложения), УАЗ (4,6%) и ИЖ (0,4%). Больше всего объявлений пришлось на 3 модели LADA: Granta (13,7%), Priora (11,9%) и Kalina (7,9%). Кроме моделей LADA в топ-10 попал УАЗ Patriot, чья доля составила 1,5% от предложения.
Пользователи же больше всего интересовались авто марок LADA (82,3% от интереса), УАЗ (4,2%), ИЖ (0,4%) и "Москвич" (0,3%). Среди моделей на вторичном рынке самыми востребованными стали LADA Priora (15,1% от интереса), Granta (12,1%) и 2114 (8,3%). Больше всего вырос интерес к LADA Largus – в 1,5 раза по сравнению с первыми пятью месяцами 2024 года.
Доля российских авто на рынке новых машин в январе-мае 2025 года составила 25,7%. При этом за год она выросла весьма существенно – на 7,7 процентных пункта. Приобрести новый отечественный автомобиль в этом году можно в среднем за 1 626 000 рублей.
Наиболее широко на платформе Авито Авто были представлены новые ТС марок LADA (74,2% от предложения), Solaris (7,6%) и "Москвич" (4%). Среди моделей чаще всего продавали Granta (26,3% от объявлений о продаже новых авто), Vesta (10,7%), а также LADA Largus (8,2%). Наиболее заметно по сравнению с январем-маем 2024 года выросло предложение на обновленные LADA Largus – их серийная сборка началась как раз весной прошлого года.
Больше всего внимания посетителей платформы привлекли новые машины тех же марок: LADA (67,5%), Solaris (7,1%,) "Москвич" (5,7%). Среди моделей самыми популярными стали LADA Granta (26,2% от интереса), Vesta (12,9%) и Niva Legend (6,4%). Наиболее существенно вырос интерес к Solaris HC – продажи этой модели, ранее известной как Hyundai Creta, стартовали весной прошлого года.
Топ моделей отечественных авто по доле в интересе

Марка

Модель

Доля в интересе

Средняя цена, руб.

Авто с пробегом

LADA

Priora

15,1%

349 000

LADA

Granta

12,1%

600 000

LADA

2114 Samara

8,3%

200 000

LADA

Kalina

6,7%

294 000

LADA

4x4 (Нива)

5,9%

370 000

Новые авто

LADA

Granta

26,2%

1 107 000

LADA

Vesta

12,9%

1 726 000

LADA

Niva Legend

6,4%

1 144 000

LADA

Vesta Cross

5,5%

2 033 000

"Москвич"

3

5,2%

1 863 640

Открытие автомобильных салонов после карантина в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
В "Авито" рассказали, какие авто с пробегом подешевели сильнее других
Вчера, 11:03
 
ЭксклюзивАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала