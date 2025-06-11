https://1prime.ru/20250611/avto-858417197.html

Эксперты отметили рост доли новых автомобилей российских марок на рынке

Эксперты отметили рост доли новых автомобилей российских марок на рынке - 11.06.2025, ПРАЙМ

Эксперты отметили рост доли новых автомобилей российских марок на рынке

Ко Дню России эксперты Авито Авто проанализировали предложение и цены на отечественные автомобили, а также интерес пользователей платформы к ним в январе-мае... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T17:01+0300

2025-06-11T17:01+0300

2025-06-11T17:01+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Ко Дню России эксперты Авито Авто проанализировали предложение и цены на отечественные автомобили, а также интерес пользователей платформы к ним в январе-мае 2025 года. Несмотря на то, что LADA занимает лидирующую позицию в сегменте российских авто, пользователи также интересуются и моделями других марок, в том числе, "новичками".В 2025 году (с января по мая) доля машин отечественных брендов выросла и составила 25,8% среди всех предложений с пробегом на Авито Авто. Это на 2,3 процентных пункта больше, чем в аналогичный период 2024 года. При этом их средняя цена практически не изменилась – 360 000 рублей.Чаще всего в этом году на платформе продавали автомобили марок LADA (82,2% от предложения), УАЗ (4,6%) и ИЖ (0,4%). Больше всего объявлений пришлось на 3 модели LADA: Granta (13,7%), Priora (11,9%) и Kalina (7,9%). Кроме моделей LADA в топ-10 попал УАЗ Patriot, чья доля составила 1,5% от предложения.Пользователи же больше всего интересовались авто марок LADA (82,3% от интереса), УАЗ (4,2%), ИЖ (0,4%) и "Москвич" (0,3%). Среди моделей на вторичном рынке самыми востребованными стали LADA Priora (15,1% от интереса), Granta (12,1%) и 2114 (8,3%). Больше всего вырос интерес к LADA Largus – в 1,5 раза по сравнению с первыми пятью месяцами 2024 года.Доля российских авто на рынке новых машин в январе-мае 2025 года составила 25,7%. При этом за год она выросла весьма существенно – на 7,7 процентных пункта. Приобрести новый отечественный автомобиль в этом году можно в среднем за 1 626 000 рублей.Наиболее широко на платформе Авито Авто были представлены новые ТС марок LADA (74,2% от предложения), Solaris (7,6%) и "Москвич" (4%). Среди моделей чаще всего продавали Granta (26,3% от объявлений о продаже новых авто), Vesta (10,7%), а также LADA Largus (8,2%). Наиболее заметно по сравнению с январем-маем 2024 года выросло предложение на обновленные LADA Largus – их серийная сборка началась как раз весной прошлого года.Больше всего внимания посетителей платформы привлекли новые машины тех же марок: LADA (67,5%), Solaris (7,1%,) "Москвич" (5,7%). Среди моделей самыми популярными стали LADA Granta (26,2% от интереса), Vesta (12,9%) и Niva Legend (6,4%). Наиболее существенно вырос интерес к Solaris HC – продажи этой модели, ранее известной как Hyundai Creta, стартовали весной прошлого года.

https://1prime.ru/20250610/avto-858360946.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто