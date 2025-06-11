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Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 69 долларов - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 69 долларов
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 69 долларов - 11.06.2025, ПРАЙМ
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 69 долларов
Мировые цены на нефть растут на 3,2-3,7%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала апреля поднялась выше 69 долларов, следует из данных торгов. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T21:41+0300
2025-06-11T21:41+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 3,2-3,7%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала апреля поднялась выше 69 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 21.08 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,2% - до 69,01 доллара за баррель, показатель превысил 69 долларов впервые с 4 апреля. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 3,71% - до 67,39 доллара.
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нефть
Энергетика, Нефть
21:41 11.06.2025
 
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 69 долларов

Цена барреля нефти Brent поднялась выше 69 долларов впервые с 4 апреля

Сырьевой декаданс
Сырьевой декаданс
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 3,2-3,7%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала апреля поднялась выше 69 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.08 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,2% - до 69,01 доллара за баррель, показатель превысил 69 долларов впервые с 4 апреля.
Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 3,71% - до 67,39 доллара.
Сотрудник Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Российский рынок акций в среду немного вырос после падения предыдущих дней
20:00
 
ЭнергетикаНефть
 
 
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