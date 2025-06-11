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Совфед рассмотрит поправки в бюджет России на 2025 год
Совфед рассмотрит поправки в бюджет России на 2025 год - 11.06.2025, ПРАЙМ
Совфед рассмотрит поправки в бюджет России на 2025 год
Совфед на заседании 18 июня рассмотрит закон о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T13:53+0300
2025-06-11T13:53+0300
2025-06-11T13:53+0300
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антон силуанов
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совфед
минфин
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Совфед на заседании 18 июня рассмотрит закон о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов рублей, в обсуждении документа примут участие глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, говорится в повестке. Планируется, что Госдума рассмотрит изменения в бюджет на 2025 год 11 июня. Согласно документу, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей, а оценка инфляции - до 7,6% с 4,5%. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. При этом приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны.
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россия, москва, антон силуанов, борис ковальчук, совфед, минфин, счетная палата
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Антон Силуанов, Борис Ковальчук, Совфед, Минфин, Счетная палата
Совфед рассмотрит поправки в бюджет России на 2025 год
Совфед 18 июня рассмотрит поправки в бюджет России на 2025 год
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Совфед на заседании 18 июня рассмотрит закон о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов рублей, в обсуждении документа примут участие глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, говорится в повестке.
Планируется, что Госдума рассмотрит изменения в бюджет на 2025 год 11 июня.
Согласно документу, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей, а оценка инфляции - до 7,6% с 4,5%. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.
При этом приоритеты бюджета остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны.
Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета РФ на 14,4%