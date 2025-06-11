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Биржи Европы в основном закрылись в минусе - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Биржи Европы в основном закрылись в минусе
Биржи Европы в основном закрылись в минусе - 11.06.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы в основном закрылись в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе, свидетельствуют данные бирж. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T20:38+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,13% - до 8 864,35 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,36% - до 7 775,9 пункта, немецкий DAX - на 0,16%, до 24 948,9 пункта. Мировые трейдеры продолжают следить за торговыми переговорами США и Китая. Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что новое торговое соглашение между странами готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты. Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Чистая прибыль и выручка компании Inditex Group, владельца Zara, незначительно выросли в первом квартале, в то время как общее количество магазинов сократилось. Акции Inditex на торгах во Франкфурте подешевели на 4,1%. В пятницу будут опубликованы окончательные данные по потребительским ценам в Германии за май. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране по итогам мая осталась на уровне апреля в 2,1%.
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рынок, индексы, торги, сша, москва, европа, дональд трамп, dax, zara, inditex
Рынок, Индексы, Торги, США, МОСКВА, ЕВРОПА, Дональд Трамп, DAX, Zara, Inditex
20:38 11.06.2025
 
Биржи Европы в основном закрылись в минусе

Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе на новостях о контактах США и Китая

© fotolia.com / jamdesign" Снижение котировок
 Снижение котировок - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© fotolia.com / jamdesign
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,13% - до 8 864,35 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,36% - до 7 775,9 пункта, немецкий DAX - на 0,16%, до 24 948,9 пункта.
Мировые трейдеры продолжают следить за торговыми переговорами США и Китая. Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что новое торговое соглашение между странами готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Чистая прибыль и выручка компании Inditex Group, владельца Zara, незначительно выросли в первом квартале, в то время как общее количество магазинов сократилось. Акции Inditex на торгах во Франкфурте подешевели на 4,1%.
В пятницу будут опубликованы окончательные данные по потребительским ценам в Германии за май. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране по итогам мая осталась на уровне апреля в 2,1%.
Сотрудник Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Российский рынок акций в среду немного вырос после падения предыдущих дней
20:00
 
РынокИндексыТоргиСШАМОСКВАЕВРОПАДональд ТрампDAXZaraInditex
 
 
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