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Биржи Европы в основном закрылись в минусе

Биржи Европы в основном закрылись в минусе - 11.06.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы в основном закрылись в минусе

Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе, свидетельствуют данные бирж. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T20:38+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,13% - до 8 864,35 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,36% - до 7 775,9 пункта, немецкий DAX - на 0,16%, до 24 948,9 пункта. Мировые трейдеры продолжают следить за торговыми переговорами США и Китая. Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что новое торговое соглашение между странами готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты. Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Чистая прибыль и выручка компании Inditex Group, владельца Zara, незначительно выросли в первом квартале, в то время как общее количество магазинов сократилось. Акции Inditex на торгах во Франкфурте подешевели на 4,1%. В пятницу будут опубликованы окончательные данные по потребительским ценам в Германии за май. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране по итогам мая осталась на уровне апреля в 2,1%.

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