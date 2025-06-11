Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fitch ухудшило прогноз по мировому нефтегазовому сектору - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250611/fitch-858422516.html
Fitch ухудшило прогноз по мировому нефтегазовому сектору
Fitch ухудшило прогноз по мировому нефтегазовому сектору - 11.06.2025, ПРАЙМ
Fitch ухудшило прогноз по мировому нефтегазовому сектору
Международное агентство Fitch Ratings изменило прогноз по мировому нефтегазовому сектору на текущий год с нейтрального до ухудшающегося на фоне замедления роста | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T19:20+0300
2025-06-11T19:20+0300
нефть
европа
иран
москва
fitch ratings
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82735/36/827353628_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_ba54f1e04dc90c565c6966eba1c02882.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Международное агентство Fitch Ratings изменило прогноз по мировому нефтегазовому сектору на текущий год с нейтрального до ухудшающегося на фоне замедления роста спроса на нефть, следует из пресс-релиза агентства. "Fitch Ratings изменило прогноз по мировому нефтегазовому сектору на 2025 год до ухудшающегося с нейтрального в связи с замедлением роста мирового спроса на нефть на фоне ослабления экономических прогнозов после объявления США о введении пошлин, более быстрого, чем ожидалось, сворачивания добровольных сокращений добычи ОПЕК+ и увеличения добычи не входящих в ОПЕК+ стран", - говорится в сообщении. В апреле Fitch понизило прогноз цен на нефть на 2025 год - стоимость Brent агентство ожидает на уровне 65 долларов за баррель, WTI - 60 долларов. При этом прогнозы по ценам на газ в Европе были сохранены в текущем году на уровне 12 долларов за тысячу кубических футов. Агентство теперь ожидает, что спрос на нефть в текущем году вырастет на 800 тысяч баррелей в сутки, в то время как прежний прогноз подразумевал его увеличение на 1 миллион баррелей в сутки. Также ожидается, что в текущем году на рынке сохранится избыток предложения из-за более быстрого роста поставок. Геополитические факторы продолжают играть ключевую роль в динамике цен на нефть, добавляет Fitch. Дополнительные санкции в отношении России, Ирана или Венесуэлы, а также любая эскалация конфликта между Израилем и Ираном могут привести к росту котировок сырья. Цены на природный газ будут поддерживать денежные потоки производителей на определенном уровне, что частично компенсирует влияние снижения цен на нефть, указывает агентство. Цены на газ в Европе остаются высокими, несмотря на сезонное снижение и временный дисбаланс на рынке.
https://1prime.ru/20250611/neft-858414895.html
европа
иран
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82735/36/827353628_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e13008f4aea510e3a1c2a173b240bdcd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, европа, иран, москва, fitch ratings, опек
Нефть, ЕВРОПА, ИРАН, МОСКВА, Fitch Ratings, ОПЕК
19:20 11.06.2025
 
Fitch ухудшило прогноз по мировому нефтегазовому сектору

Агентство Fitch ухудшило прогноз по мировому нефтегазовому сектору

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкРейтинговое агентство Fitch Ratings
Рейтинговое агентство Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Международное агентство Fitch Ratings изменило прогноз по мировому нефтегазовому сектору на текущий год с нейтрального до ухудшающегося на фоне замедления роста спроса на нефть, следует из пресс-релиза агентства.
"Fitch Ratings изменило прогноз по мировому нефтегазовому сектору на 2025 год до ухудшающегося с нейтрального в связи с замедлением роста мирового спроса на нефть на фоне ослабления экономических прогнозов после объявления США о введении пошлин, более быстрого, чем ожидалось, сворачивания добровольных сокращений добычи ОПЕК+ и увеличения добычи не входящих в ОПЕК+ стран", - говорится в сообщении.
В апреле Fitch понизило прогноз цен на нефть на 2025 год - стоимость Brent агентство ожидает на уровне 65 долларов за баррель, WTI - 60 долларов. При этом прогнозы по ценам на газ в Европе были сохранены в текущем году на уровне 12 долларов за тысячу кубических футов.
Агентство теперь ожидает, что спрос на нефть в текущем году вырастет на 800 тысяч баррелей в сутки, в то время как прежний прогноз подразумевал его увеличение на 1 миллион баррелей в сутки. Также ожидается, что в текущем году на рынке сохранится избыток предложения из-за более быстрого роста поставок.
Геополитические факторы продолжают играть ключевую роль в динамике цен на нефть, добавляет Fitch. Дополнительные санкции в отношении России, Ирана или Венесуэлы, а также любая эскалация конфликта между Израилем и Ираном могут привести к росту котировок сырья.
Цены на природный газ будут поддерживать денежные потоки производителей на определенном уровне, что частично компенсирует влияние снижения цен на нефть, указывает агентство. Цены на газ в Европе остаются высокими, несмотря на сезонное снижение и временный дисбаланс на рынке.
Нефтяные вышки в Татарстане
Цена нефти марки Brent поднялась выше 68 долларов за баррель
15:54
 
НефтьЕВРОПАИРАНМОСКВАFitch RatingsОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала