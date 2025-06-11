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Fitch ухудшило прогноз по мировому нефтегазовому сектору

Fitch ухудшило прогноз по мировому нефтегазовому сектору - 11.06.2025, ПРАЙМ

Fitch ухудшило прогноз по мировому нефтегазовому сектору

Международное агентство Fitch Ratings изменило прогноз по мировому нефтегазовому сектору на текущий год с нейтрального до ухудшающегося на фоне замедления роста | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T19:20+0300

2025-06-11T19:20+0300

2025-06-11T19:20+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Международное агентство Fitch Ratings изменило прогноз по мировому нефтегазовому сектору на текущий год с нейтрального до ухудшающегося на фоне замедления роста спроса на нефть, следует из пресс-релиза агентства. "Fitch Ratings изменило прогноз по мировому нефтегазовому сектору на 2025 год до ухудшающегося с нейтрального в связи с замедлением роста мирового спроса на нефть на фоне ослабления экономических прогнозов после объявления США о введении пошлин, более быстрого, чем ожидалось, сворачивания добровольных сокращений добычи ОПЕК+ и увеличения добычи не входящих в ОПЕК+ стран", - говорится в сообщении. В апреле Fitch понизило прогноз цен на нефть на 2025 год - стоимость Brent агентство ожидает на уровне 65 долларов за баррель, WTI - 60 долларов. При этом прогнозы по ценам на газ в Европе были сохранены в текущем году на уровне 12 долларов за тысячу кубических футов. Агентство теперь ожидает, что спрос на нефть в текущем году вырастет на 800 тысяч баррелей в сутки, в то время как прежний прогноз подразумевал его увеличение на 1 миллион баррелей в сутки. Также ожидается, что в текущем году на рынке сохранится избыток предложения из-за более быстрого роста поставок. Геополитические факторы продолжают играть ключевую роль в динамике цен на нефть, добавляет Fitch. Дополнительные санкции в отношении России, Ирана или Венесуэлы, а также любая эскалация конфликта между Израилем и Ираном могут привести к росту котировок сырья. Цены на природный газ будут поддерживать денежные потоки производителей на определенном уровне, что частично компенсирует влияние снижения цен на нефть, указывает агентство. Цены на газ в Европе остаются высокими, несмотря на сезонное снижение и временный дисбаланс на рынке.

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нефть, европа, иран, москва, fitch ratings, опек