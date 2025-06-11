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Белгородская область за 2024 год подверглась обстрелам более пяти тысяч раз - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Белгородская область за 2024 год подверглась обстрелам более пяти тысяч раз
Белгородская область за 2024 год подверглась обстрелам более пяти тысяч раз - 11.06.2025, ПРАЙМ
Белгородская область за 2024 год подверглась обстрелам более пяти тысяч раз
Белгородская область за 2024 год подвергалась обстрелам более 5 тысяч раз, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T11:36+0300
2025-06-11T11:36+0300
спецоперация на украине
общество
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белгородская область
белгород
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БЕЛГОРОД, 11 июн – ПРАЙМ. Белгородская область за 2024 год подвергалась обстрелам более 5 тысяч раз, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед депутатами региона. "За 2024 год Белгородская область подверглась обстрелам более пяти тысяч раз. Это почти столько же, сколько за 2022-й, 2023-й годы вместе взятых. Беспилотники атаковали нашу область 10 тысяч раз за прошлый год", - сказал Гладков.
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общество , россия, белгородская область, белгород
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, Белгородская область, БЕЛГОРОД
11:36 11.06.2025
 
Белгородская область за 2024 год подверглась обстрелам более пяти тысяч раз

Гладков: Белгородская область за 2024 год подверглась обстрелам более 5 тыс раз

© РИА Новости . Павел Колядин | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Павел Колядин
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БЕЛГОРОД, 11 июн – ПРАЙМ. Белгородская область за 2024 год подвергалась обстрелам более 5 тысяч раз, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед депутатами региона.
"За 2024 год Белгородская область подверглась обстрелам более пяти тысяч раз. Это почти столько же, сколько за 2022-й, 2023-й годы вместе взятых. Беспилотники атаковали нашу область 10 тысяч раз за прошлый год", - сказал Гладков.
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Спецоперация на УкраинеОбществоРОССИЯБелгородская областьБЕЛГОРОД
 
 
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