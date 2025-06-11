https://1prime.ru/20250611/gladkov-858401024.html

Белгородская область за 2024 год подверглась обстрелам более пяти тысяч раз

Белгородская область за 2024 год подверглась обстрелам более пяти тысяч раз - 11.06.2025, ПРАЙМ

Белгородская область за 2024 год подверглась обстрелам более пяти тысяч раз

Белгородская область за 2024 год подвергалась обстрелам более 5 тысяч раз, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T11:36+0300

2025-06-11T11:36+0300

2025-06-11T11:36+0300

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БЕЛГОРОД, 11 июн – ПРАЙМ. Белгородская область за 2024 год подвергалась обстрелам более 5 тысяч раз, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед депутатами региона. "За 2024 год Белгородская область подверглась обстрелам более пяти тысяч раз. Это почти столько же, сколько за 2022-й, 2023-й годы вместе взятых. Беспилотники атаковали нашу область 10 тысяч раз за прошлый год", - сказал Гладков.

https://1prime.ru/20250611/udar-858397116.html

белгородская область

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общество , россия, белгородская область, белгород