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Белгородская область за 2024 год подверглась обстрелам более пяти тысяч раз
Белгородская область за 2024 год подверглась обстрелам более пяти тысяч раз - 11.06.2025, ПРАЙМ
Белгородская область за 2024 год подверглась обстрелам более пяти тысяч раз
Белгородская область за 2024 год подвергалась обстрелам более 5 тысяч раз, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T11:36+0300
2025-06-11T11:36+0300
2025-06-11T11:36+0300
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БЕЛГОРОД, 11 июн – ПРАЙМ. Белгородская область за 2024 год подвергалась обстрелам более 5 тысяч раз, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед депутатами региона. "За 2024 год Белгородская область подверглась обстрелам более пяти тысяч раз. Это почти столько же, сколько за 2022-й, 2023-й годы вместе взятых. Беспилотники атаковали нашу область 10 тысяч раз за прошлый год", - сказал Гладков.
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Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, Белгородская область, БЕЛГОРОД
Белгородская область за 2024 год подверглась обстрелам более пяти тысяч раз
Гладков: Белгородская область за 2024 год подверглась обстрелам более 5 тыс раз
БЕЛГОРОД, 11 июн – ПРАЙМ. Белгородская область за 2024 год подвергалась обстрелам более 5 тысяч раз, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед депутатами региона.
"За 2024 год Белгородская область подверглась обстрелам более пяти тысяч раз. Это почти столько же, сколько за 2022-й, 2023-й годы вместе взятых. Беспилотники атаковали нашу область 10 тысяч раз за прошлый год", - сказал Гладков.
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