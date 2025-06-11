Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отец Илона Маска рассказал о позитивных переменах в США - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250611/maska-858389637.html
Отец Илона Маска рассказал о позитивных переменах в США
Отец Илона Маска рассказал о позитивных переменах в США - 11.06.2025, ПРАЙМ
Отец Илона Маска рассказал о позитивных переменах в США
Приход президента США Дональда Трампа в Белый дом привел к позитивным переменам в стране после администрации его предшественника Джо Байдена, разваливавшего её, | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T06:21+0300
2025-06-11T06:21+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
москва
дональд трамп
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858389637.jpg?1749612082
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Приход президента США Дональда Трампа в Белый дом привел к позитивным переменам в стране после администрации его предшественника Джо Байдена, разваливавшего её, рассказал в интервью РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск. "С того момента, как Трамп победил на выборах, все улучшилось почти как по волшебству за одну ночь. Люди в одночастье смогли вздохнуть свободно, в одночасье появилась надежда на будущее", - сказал Маск-старший. Как отметил бизнесмен, при администрации Байдена население США было всерьез обеспокоено политикой властей, ведущей к ухудшению положения в стране. В то же время, добавил он, за время пребывания на посту президента Трамп уже успел сделать много важного, усмирив "людей хаоса", как назвал сторонников либеральной идеологии Эррол Маск. "Людей хаоса усмирили до такой степени, что даже в последние недели, когда Илон и Трамп вдвоем расчистили площадку от оппозиции… и обратились друг против друга (что может случаться в чрезвычайно стрессовой ситуации), нет упоминаний или признаков этих так называемых творцов хаоса или либералов, как вы их называете. Они прячутся где-то в пещерах", - добавил бизнесмен. На прошлой неделе между Илоном Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, москва, дональд трамп, джо байден
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, МОСКВА, Дональд Трамп, Джо Байден
06:21 11.06.2025
 
Отец Илона Маска рассказал о позитивных переменах в США

Отец Илона Маска: приход Трампа в Белый дом привел к позитивным переменам в стране

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Приход президента США Дональда Трампа в Белый дом привел к позитивным переменам в стране после администрации его предшественника Джо Байдена, разваливавшего её, рассказал в интервью РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.
"С того момента, как Трамп победил на выборах, все улучшилось почти как по волшебству за одну ночь. Люди в одночастье смогли вздохнуть свободно, в одночасье появилась надежда на будущее", - сказал Маск-старший.
Как отметил бизнесмен, при администрации Байдена население США было всерьез обеспокоено политикой властей, ведущей к ухудшению положения в стране. В то же время, добавил он, за время пребывания на посту президента Трамп уже успел сделать много важного, усмирив "людей хаоса", как назвал сторонников либеральной идеологии Эррол Маск.
"Людей хаоса усмирили до такой степени, что даже в последние недели, когда Илон и Трамп вдвоем расчистили площадку от оппозиции… и обратились друг против друга (что может случаться в чрезвычайно стрессовой ситуации), нет упоминаний или признаков этих так называемых творцов хаоса или либералов, как вы их называете. Они прячутся где-то в пещерах", - добавил бизнесмен.
На прошлой неделе между Илоном Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАМОСКВАДональд ТрампДжо Байден
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала