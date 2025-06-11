https://1prime.ru/20250611/maska-858389637.html

Отец Илона Маска рассказал о позитивных переменах в США

Отец Илона Маска рассказал о позитивных переменах в США - 11.06.2025, ПРАЙМ

Отец Илона Маска рассказал о позитивных переменах в США

Приход президента США Дональда Трампа в Белый дом привел к позитивным переменам в стране после администрации его предшественника Джо Байдена, разваливавшего её, | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T06:21+0300

2025-06-11T06:21+0300

2025-06-11T06:21+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

москва

дональд трамп

джо байден

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858389637.jpg?1749612082

МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Приход президента США Дональда Трампа в Белый дом привел к позитивным переменам в стране после администрации его предшественника Джо Байдена, разваливавшего её, рассказал в интервью РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск. "С того момента, как Трамп победил на выборах, все улучшилось почти как по волшебству за одну ночь. Люди в одночастье смогли вздохнуть свободно, в одночасье появилась надежда на будущее", - сказал Маск-старший. Как отметил бизнесмен, при администрации Байдена население США было всерьез обеспокоено политикой властей, ведущей к ухудшению положения в стране. В то же время, добавил он, за время пребывания на посту президента Трамп уже успел сделать много важного, усмирив "людей хаоса", как назвал сторонников либеральной идеологии Эррол Маск. "Людей хаоса усмирили до такой степени, что даже в последние недели, когда Илон и Трамп вдвоем расчистили площадку от оппозиции… и обратились друг против друга (что может случаться в чрезвычайно стрессовой ситуации), нет упоминаний или признаков этих так называемых творцов хаоса или либералов, как вы их называете. Они прячутся где-то в пещерах", - добавил бизнесмен. На прошлой неделе между Илоном Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, москва, дональд трамп, джо байден