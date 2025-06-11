https://1prime.ru/20250611/medinskiy-858408903.html

Мединский заявил о начале передачи тел солдат согласно договоренностям

Мединский заявил о начале передачи тел солдат согласно договоренностям - 11.06.2025, ПРАЙМ

Мединский заявил о начале передачи тел солдат согласно договоренностям

Началась передача тел погибших солдат в соответствии с договоренностями, заявил в среду помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T14:29+0300

2025-06-11T14:29+0300

2025-06-11T14:29+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир мединский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/08/858305201_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_50f628934c7a7a63a49ed75675e11baa.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Началась передача тел погибших солдат в соответствии с договоренностями, заявил в среду помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. "Началась передача тел погибших солдат в соответствии со "стамбульскими договоренностями", - сообщил он в Telegram-канале.Как сообщил Мединский, российская сторона передала Украине 1212 тел погибших бойцов армии ВСУ, получив от украинской стороны 27 погибших солдат российской армии.Кроме того, помощник президента анонсировал срочные "санитарные обмены" России и Украины тяжелоранеными пленными с линии фронта"Россия СВОих не бросает!" - написал Мединский в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250611/peskov-858404564.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир мединский, всу