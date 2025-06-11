https://1prime.ru/20250611/medinskiy-858408903.html
Мединский заявил о начале передачи тел солдат согласно договоренностям
Мединский заявил о начале передачи тел солдат согласно договоренностям - 11.06.2025, ПРАЙМ
Мединский заявил о начале передачи тел солдат согласно договоренностям
Началась передача тел погибших солдат в соответствии с договоренностями, заявил в среду помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T14:29+0300
2025-06-11T14:29+0300
2025-06-11T14:29+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир мединский
всу
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Началась передача тел погибших солдат в соответствии с договоренностями, заявил в среду помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. "Началась передача тел погибших солдат в соответствии со "стамбульскими договоренностями", - сообщил он в Telegram-канале.Как сообщил Мединский, российская сторона передала Украине 1212 тел погибших бойцов армии ВСУ, получив от украинской стороны 27 погибших солдат российской армии.Кроме того, помощник президента анонсировал срочные "санитарные обмены" России и Украины тяжелоранеными пленными с линии фронта"Россия СВОих не бросает!" - написал Мединский в своем Telegram-канале.
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россия, украина, владимир мединский, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Мединский, ВСУ
Мединский заявил о начале передачи тел солдат согласно договоренностям
Мединский: Россия передала Украине 1212 тел военных ВСУ, получила 27 погибших бойцов ВС РФ
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Началась передача тел погибших солдат в соответствии с договоренностями, заявил в среду помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.
"Началась передача тел погибших солдат в соответствии со "стамбульскими договоренностями", - сообщил он в Telegram-канале.
Как сообщил Мединский, российская сторона передала Украине 1212 тел погибших бойцов армии ВСУ, получив от украинской стороны 27 погибших солдат российской армии.
Кроме того, помощник президента анонсировал срочные "санитарные обмены" России и Украины тяжелоранеными пленными с линии фронта
"Россия СВОих не бросает!" - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Контакты с Украиной по передаче тел бойцов ВСУ продолжаются, заявил Песков