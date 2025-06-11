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В "Автостате" отметили рост продаж новых мотоциклов в России на 19% - 11.06.2025, ПРАЙМ
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В "Автостате" отметили рост продаж новых мотоциклов в России на 19%
В "Автостате" отметили рост продаж новых мотоциклов в России на 19% - 11.06.2025, ПРАЙМ
В "Автостате" отметили рост продаж новых мотоциклов в России на 19%
Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-мая составили 21,3 тысячи единиц, что на 19% больше, чем за пять месяцев прошлого года, сообщило... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T13:34+0300
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мотоциклы
бизнес
автостат
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-мая составили 21,3 тысячи единиц, что на 19% больше, чем за пять месяцев прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По итогам 5 месяцев нынешнего года в нашей стране было продано 21 283 новых мотоцикла, что на 19% больше, чем за январь-май 2024", - говорится в сообщении. При этом в мае было реализовано 7,6 тысячи новых мотоциклов. Это на 11% больше, чем в мае прошлого года, но на 10% меньше, чем в апреле этого. Также отмечается, что положительная динамика в этом сегменте сохраняется уже 27 месяцев подряд. Самой популярной маркой в мае стал Regulmoto с показателем 1,7 тысячи штук (+30%). Следом идут Racer (712 штук; -12%) и Motoland (664 штуки; +23%). Также в топ-5 вошли марки Voge (471 штука) и Kayo (383 штуки). "Самой популярной моделью на рынке новой мототехники в РФ стал Motoland XF300, результат которого составил 498 экземпляров. Кроме него, в пятерку лидеров попали Racer RC300 (365 штук), а также три модели Regulmoto – Sport (337 штук), Duke (203 штуки) и TE (189 штук)", - добавили в "Автостате".
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мотоциклы, бизнес, автостат
Мотоциклы, Бизнес, Автостат
13:34 11.06.2025
 
В "Автостате" отметили рост продаж новых мотоциклов в России на 19%

"Автостат": продажи новых мотоциклов в России по итогам января-мая выросли на 19%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМотоцикл Jawa 350
Мотоцикл Jawa 350 - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России по итогам января-мая составили 21,3 тысячи единиц, что на 19% больше, чем за пять месяцев прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"По итогам 5 месяцев нынешнего года в нашей стране было продано 21 283 новых мотоцикла, что на 19% больше, чем за январь-май 2024", - говорится в сообщении.
При этом в мае было реализовано 7,6 тысячи новых мотоциклов. Это на 11% больше, чем в мае прошлого года, но на 10% меньше, чем в апреле этого. Также отмечается, что положительная динамика в этом сегменте сохраняется уже 27 месяцев подряд.
Самой популярной маркой в мае стал Regulmoto с показателем 1,7 тысячи штук (+30%). Следом идут Racer (712 штук; -12%) и Motoland (664 штуки; +23%). Также в топ-5 вошли марки Voge (471 штука) и Kayo (383 штуки).
"Самой популярной моделью на рынке новой мототехники в РФ стал Motoland XF300, результат которого составил 498 экземпляров. Кроме него, в пятерку лидеров попали Racer RC300 (365 штук), а также три модели Regulmoto – Sport (337 штук), Duke (203 штуки) и TE (189 штук)", - добавили в "Автостате".
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