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Нефть дешевеет в среду после публикации прогнозов минэнерго США - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Нефть дешевеет в среду после публикации прогнозов минэнерго США
Нефть дешевеет в среду после публикации прогнозов минэнерго США - 11.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет в среду после публикации прогнозов минэнерго США
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после выхода ежемесячного краткосрочного прогноза минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T08:19+0300
2025-06-11T08:19+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после выхода ежемесячного краткосрочного прогноза минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.03 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,12%, до 66,79 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до 64,96 доллара. Во вторник вечером был опубликован краткосрочный прогноз управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Организация, в частности, понизила прогноз по спросу на нефть в мире на 2025 год на 180 тысяч баррелей в сутки - до 103,53 миллиона баррелей в сутки, на 2026 год – на 30 тысяч баррелей в сутки, до 104,58 миллиона баррелей в сутки. При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) представил свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 июня снизились на 0,37 миллиона баррелей. Официальные данные будут представлены минэнерго США вечером в среду.
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нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
08:19 11.06.2025
 
Нефть дешевеет в среду после публикации прогнозов минэнерго США

Цены на нефть снижаются в среду после выхода ежемесячного прогноза минэнерго США

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после выхода ежемесячного краткосрочного прогноза минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.03 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,12%, до 66,79 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до 64,96 доллара.
Во вторник вечером был опубликован краткосрочный прогноз управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Организация, в частности, понизила прогноз по спросу на нефть в мире на 2025 год на 180 тысяч баррелей в сутки - до 103,53 миллиона баррелей в сутки, на 2026 год – на 30 тысяч баррелей в сутки, до 104,58 миллиона баррелей в сутки.
При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) представил свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 июня снизились на 0,37 миллиона баррелей. Официальные данные будут представлены минэнерго США вечером в среду.
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