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В Кремле прокомментировали снижение потолка цен на российскую нефть

В Кремле прокомментировали снижение потолка цен на российскую нефть - 11.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали снижение потолка цен на российскую нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть не будет способствовать стабилизации на рынке, но РФ... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T12:39+0300

2025-06-11T12:39+0300

2025-06-11T12:39+0300

энергетика

россия

нефть

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть не будет способствовать стабилизации на рынке, но РФ знает, как минимизировать последствия от таких решений. "Безусловно, подобные действия (снижение потолка цен на российскую нефть - ред.) не способствуют стабилизации международных энергетических рынков и нефтяного рынка. Но, разумеется, Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, кои мы считаем по-прежнему незаконными, и Россия уже получила определенный, очень полезный опыт для того, чтобы минимизировать какие-то негативные последствия от подобных решений", - сказал Песков журналистам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, дмитрий песков