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В Кремле прокомментировали снижение потолка цен на российскую нефть - 11.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали снижение потолка цен на российскую нефть
В Кремле прокомментировали снижение потолка цен на российскую нефть - 11.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали снижение потолка цен на российскую нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть не будет способствовать стабилизации на рынке, но РФ... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:39+0300
2025-06-11T12:39+0300
энергетика
россия
нефть
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть не будет способствовать стабилизации на рынке, но РФ знает, как минимизировать последствия от таких решений. "Безусловно, подобные действия (снижение потолка цен на российскую нефть - ред.) не способствуют стабилизации международных энергетических рынков и нефтяного рынка. Но, разумеется, Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, кои мы считаем по-прежнему незаконными, и Россия уже получила определенный, очень полезный опыт для того, чтобы минимизировать какие-то негативные последствия от подобных решений", - сказал Песков журналистам.
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россия, нефть, дмитрий песков
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, Дмитрий Песков
12:39 11.06.2025
 
В Кремле прокомментировали снижение потолка цен на российскую нефть

Песков: Россия знает, как минимизировать последствия снижения потолка цен на нефть РФ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть не будет способствовать стабилизации на рынке, но РФ знает, как минимизировать последствия от таких решений.
"Безусловно, подобные действия (снижение потолка цен на российскую нефть - ред.) не способствуют стабилизации международных энергетических рынков и нефтяного рынка. Но, разумеется, Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, кои мы считаем по-прежнему незаконными, и Россия уже получила определенный, очень полезный опыт для того, чтобы минимизировать какие-то негативные последствия от подобных решений", - сказал Песков журналистам.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Нефть дешевеет в среду после публикации прогнозов минэнерго США
08:19
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьДмитрий Песков
 
 
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