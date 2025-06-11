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Цены на нефть растут на ожиданиях сокращения предложения на сырьевых рынках
Цены на нефть растут на ожиданиях сокращения предложения на сырьевых рынках - 11.06.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут на ожиданиях сокращения предложения на сырьевых рынках
Мировые цены на нефть растут в среду на ожиданиях сокращения предложения на рынке "черного золота", следует из данных торгов и комментария аналитика. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T14:48+0300
2025-06-11T14:48+0300
2025-06-11T14:48+0300
энергетика
нефть
рынок
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду на ожиданиях сокращения предложения на рынке "черного золота", следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 14.37 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,15% - до 67,64 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,4%, до 65,89 доллара. В среду участники рынка могут обращать внимание на заявление президента США Дональда Трампа о сомнениях в возможности ядерной сделки с Ираном. Аналитики полагают, что сохраняющиеся американские санкции против Ирана могут ограничить предложение на сырьевом рынке, а это, в свою очередь, поддержит рост цен на нефть. "Цены на нефть подскочили на комментариях Трампа, который снизил вероятность заключения ядерной сделки с Ираном в ближайшем будущем", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Danske Bank Йенса Наервига Педерсена (Jens Naervig Pedersen). Эксперт также добавил, что заявление президента США усиливает "оптимизм на нефтяном рынке, вызванный прогрессом в торговых переговорах". Сомнение в заключении сделки с Ираном Трамп выразил ранее в среду в интервью журналистке Миранде Дивайн в рамках подкаста Pod Force One. Как отметил американский президент, сейчас он гораздо меньше уверен в возможности соглашения по ядерной сделке, чем несколько месяцев назад. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности. США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.
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нефть, рынок
Цены на нефть растут на ожиданиях сокращения предложения на сырьевых рынках
Нефть дорожает в среду на ожиданиях сокращения предложения на рынке
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду на ожиданиях сокращения предложения на рынке "черного золота", следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 14.37 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,15% - до 67,64 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,4%, до 65,89 доллара.
В среду участники рынка могут обращать внимание на заявление президента США Дональда Трампа о сомнениях в возможности ядерной сделки с Ираном. Аналитики полагают, что сохраняющиеся американские санкции против Ирана могут ограничить предложение на сырьевом рынке, а это, в свою очередь, поддержит рост цен на нефть.
"Цены на нефть подскочили на комментариях Трампа, который снизил вероятность заключения ядерной сделки с Ираном в ближайшем будущем", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Danske Bank Йенса Наервига Педерсена (Jens Naervig Pedersen). Эксперт также добавил, что заявление президента США усиливает "оптимизм на нефтяном рынке, вызванный прогрессом в торговых переговорах".
Сомнение в заключении сделки с Ираном Трамп выразил ранее в среду в интервью журналистке Миранде Дивайн в рамках подкаста Pod Force One. Как отметил американский президент, сейчас он гораздо меньше уверен в возможности соглашения по ядерной сделке, чем несколько месяцев назад.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности.
США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.
В Кремле прокомментировали снижение потолка цен на российскую нефть