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В ПЭК рассказали о выгодах перехода на беспилотные грузоперевозки

В ПЭК рассказали о выгодах перехода на беспилотные грузоперевозки - 11.06.2025, ПРАЙМ

В ПЭК рассказали о выгодах перехода на беспилотные грузоперевозки

Переход на полностью беспилотные грузоперевозки на постоянной основе позволит сократить затраты логистов в России на топливо до 7%, а также на 5% уменьшить... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T02:47+0300

2025-06-11T02:47+0300

2025-06-11T02:47+0300

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энергетика

россия

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санкт-петербург

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Переход на полностью беспилотные грузоперевозки на постоянной основе позволит сократить затраты логистов в России на топливо до 7%, а также на 5% уменьшить износ комплектующих автомобилей и уменьшить сроки доставки минимум на 10%, подсчитали для РИА Новости в логистическом операторе ПЭК и сервисе грузоперевозок "ЭвоКарго". "Пока водитель-испытатель остается в кабине, топливо, которое занимает до 40% в структуре себестоимости грузоперевозок, расходуется не только для движения грузового ТС, но и для обогрева салона, вентиляции и так далее. Полный переход на беспилотные перевозки в перспективе позволит сократить указанные расходы на 2-7% в зависимости от сезонного фактора", - рассказал директор по транспортной логистике ПЭК Александр Дьяконов. При этом беспилотник самостоятельно рассчитывает модель управления автомобилем и контролирует режим его работы, что позволяет сократить износ комплектующих до 5%, добавил он. "Для доставки груза на расстояние порядка 700 километров между Москвой и Санкт-Петербургом дизельный тягач тратит около 310 литров топлива, что в июне 2025 года обходится примерно в 22 тысячи рублей. При этом электрогрузовик за тот же маршрут потребляет электроэнергии на сумму около 14 тысяч рублей", - добавил заместитель гендиректора компании "ЭвоКарго" Василий Жуков. Он отметил, что автономные грузовики могут проводить в пути на 44% больше времени, чем традиционные - 16-18 часов. Им также не требуется перерыв каждые 4,5 часа, благодаря чему средний срок доставки может сократиться не менее чем на 10%. "На направлении Москва – Санкт-Петербург можно сократить срок доставки до 10 часов... Еще больше сокращение сроков доставки будет заметно на маршрутах более 1 тысячи километров. Например, время доставки грузов из Москвы в Екатеринбург компании могут уменьшить с двоих суток до одних", - подчеркнул Жуков.

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