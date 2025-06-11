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В ПЭК рассказали о выгодах перехода на беспилотные грузоперевозки - 11.06.2025, ПРАЙМ
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В ПЭК рассказали о выгодах перехода на беспилотные грузоперевозки
В ПЭК рассказали о выгодах перехода на беспилотные грузоперевозки - 11.06.2025, ПРАЙМ
В ПЭК рассказали о выгодах перехода на беспилотные грузоперевозки
Переход на полностью беспилотные грузоперевозки на постоянной основе позволит сократить затраты логистов в России на топливо до 7%, а также на 5% уменьшить... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T02:47+0300
2025-06-11T02:47+0300
бизнес
энергетика
россия
москва
санкт-петербург
екатеринбург
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Переход на полностью беспилотные грузоперевозки на постоянной основе позволит сократить затраты логистов в России на топливо до 7%, а также на 5% уменьшить износ комплектующих автомобилей и уменьшить сроки доставки минимум на 10%, подсчитали для РИА Новости в логистическом операторе ПЭК и сервисе грузоперевозок "ЭвоКарго". "Пока водитель-испытатель остается в кабине, топливо, которое занимает до 40% в структуре себестоимости грузоперевозок, расходуется не только для движения грузового ТС, но и для обогрева салона, вентиляции и так далее. Полный переход на беспилотные перевозки в перспективе позволит сократить указанные расходы на 2-7% в зависимости от сезонного фактора", - рассказал директор по транспортной логистике ПЭК Александр Дьяконов. При этом беспилотник самостоятельно рассчитывает модель управления автомобилем и контролирует режим его работы, что позволяет сократить износ комплектующих до 5%, добавил он. "Для доставки груза на расстояние порядка 700 километров между Москвой и Санкт-Петербургом дизельный тягач тратит около 310 литров топлива, что в июне 2025 года обходится примерно в 22 тысячи рублей. При этом электрогрузовик за тот же маршрут потребляет электроэнергии на сумму около 14 тысяч рублей", - добавил заместитель гендиректора компании "ЭвоКарго" Василий Жуков. Он отметил, что автономные грузовики могут проводить в пути на 44% больше времени, чем традиционные - 16-18 часов. Им также не требуется перерыв каждые 4,5 часа, благодаря чему средний срок доставки может сократиться не менее чем на 10%. "На направлении Москва – Санкт-Петербург можно сократить срок доставки до 10 часов... Еще больше сокращение сроков доставки будет заметно на маршрутах более 1 тысячи километров. Например, время доставки грузов из Москвы в Екатеринбург компании могут уменьшить с двоих суток до одних", - подчеркнул Жуков.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург
Бизнес, Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ
02:47 11.06.2025
 
В ПЭК рассказали о выгодах перехода на беспилотные грузоперевозки

ПЭК: переход на беспилотные грузоперевозки сократит затраты на топливо до 7%

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Переход на полностью беспилотные грузоперевозки на постоянной основе позволит сократить затраты логистов в России на топливо до 7%, а также на 5% уменьшить износ комплектующих автомобилей и уменьшить сроки доставки минимум на 10%, подсчитали для РИА Новости в логистическом операторе ПЭК и сервисе грузоперевозок "ЭвоКарго".
"Пока водитель-испытатель остается в кабине, топливо, которое занимает до 40% в структуре себестоимости грузоперевозок, расходуется не только для движения грузового ТС, но и для обогрева салона, вентиляции и так далее. Полный переход на беспилотные перевозки в перспективе позволит сократить указанные расходы на 2-7% в зависимости от сезонного фактора", - рассказал директор по транспортной логистике ПЭК Александр Дьяконов.
При этом беспилотник самостоятельно рассчитывает модель управления автомобилем и контролирует режим его работы, что позволяет сократить износ комплектующих до 5%, добавил он.
"Для доставки груза на расстояние порядка 700 километров между Москвой и Санкт-Петербургом дизельный тягач тратит около 310 литров топлива, что в июне 2025 года обходится примерно в 22 тысячи рублей. При этом электрогрузовик за тот же маршрут потребляет электроэнергии на сумму около 14 тысяч рублей", - добавил заместитель гендиректора компании "ЭвоКарго" Василий Жуков.
Он отметил, что автономные грузовики могут проводить в пути на 44% больше времени, чем традиционные - 16-18 часов. Им также не требуется перерыв каждые 4,5 часа, благодаря чему средний срок доставки может сократиться не менее чем на 10%.
"На направлении Москва – Санкт-Петербург можно сократить срок доставки до 10 часов... Еще больше сокращение сроков доставки будет заметно на маршрутах более 1 тысячи километров. Например, время доставки грузов из Москвы в Екатеринбург компании могут уменьшить с двоих суток до одних", - подчеркнул Жуков.
 
ЭнергетикаБизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕКАТЕРИНБУРГ
 
 
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