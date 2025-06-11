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Продажи новых пикапов в России снизились на 15%, отметил "Автостат"
Продажи новых пикапов в России снизились на 15%, отметил "Автостат" - 11.06.2025, ПРАЙМ
Продажи новых пикапов в России снизились на 15%, отметил "Автостат"
Продажи новых пикапов в России по итогам января-мая 2025 года составили 8,64 тысячи штук, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T11:57+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Продажи новых пикапов в России по итогам января-мая 2025 года составили 8,64 тысячи штук, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За 5 месяцев текущего года было реализовано 8,64 тысячи пикапов. Это на 15% меньше, чем в прошлом году", - привел он в своем Telegram-канале данные по новым машинам. Аналитик отметил, что рынок легковых авто за аналогичный период сократился на 26%, а доля сегмента пикапов в нем выросла до 2%. При этом в мае продажи пикапов уменьшились на 27% и составили 1,5 тысячи новых машин. Самыми популярными стали китайские JAC T9 (224 штуки) и Great Wall Poer (217 штук). На третьем и четвертом местах - российские УАЗ Пикап (156 штук) и Sollers ST6 (143 штуки). А замыкает пятерку Foton Tunland (129 штук). Целиков отметил, что в мае на учет в России встало пять новых американских электропикапов Tesla Cybertruck.
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автостат, авто, бизнес, россия
Автостат, Авто, Бизнес, РОССИЯ
Продажи новых пикапов в России снизились на 15%, отметил "Автостат"
"Автостат": продажи новых пикапов в России в январе-мае снизились до 8,64 тысяч штук
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Продажи новых пикапов в России по итогам января-мая 2025 года составили 8,64 тысячи штук, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За 5 месяцев текущего года было реализовано 8,64 тысячи пикапов. Это на 15% меньше, чем в прошлом году", - привел он в своем Telegram-канале данные по новым машинам.
Аналитик отметил, что рынок легковых авто за аналогичный период сократился на 26%, а доля сегмента пикапов в нем выросла до 2%.
При этом в мае продажи пикапов уменьшились на 27% и составили 1,5 тысячи новых машин. Самыми популярными стали китайские JAC T9 (224 штуки) и Great Wall Poer (217 штук). На третьем и четвертом местах - российские УАЗ Пикап (156 штук) и Sollers ST6 (143 штуки). А замыкает пятерку Foton Tunland (129 штук).
Целиков отметил, что в мае на учет в России встало пять новых американских электропикапов Tesla Cybertruck.
В "Автостате" рассказали о продажах новых автомобилей в мае