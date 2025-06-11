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"Это катастрофа": американский экономист оценил друзей Украины - 11.06.2025, ПРАЙМ
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"Это катастрофа": американский экономист оценил друзей Украины
"Это катастрофа": американский экономист оценил друзей Украины - 11.06.2025, ПРАЙМ
"Это катастрофа": американский экономист оценил друзей Украины
Лидеры Великобритании, Германии, Франции и остальные, кто называют себя "друзьями" Украины, на самом деле полностью ее уничтожают, считает американский... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T23:11+0300
2025-06-11T23:11+0300
мировая экономика
газ
украина
великобритания
германия
джеффри сакс
такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Лидеры Великобритании, Германии, Франции и остальные, кто называют себя "друзьями" Украины, на самом деле полностью ее уничтожают, считает американский экономист Джеффри Сакс. "Так называемые друзья Украины являются как раз теми, кто полностью уничтожают Украину. Так называемые друзья Украины - это те, кто говорят Украине сражаться дальше… Это катастрофа", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Сакс добавил, что к "друзьям" Украины относятся бывшая администрация президента США Джо Байдена, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Американский экономист отметил, что Владимир Зеленский также относится к тем, кто своими "диктаторскими" действиями ведет к уничтожению Украины. "Они - это все те, кто говорят молодежи идти на передовую и гибнуть, и это продолжается уже много лет", - подчеркнул Сакс.
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мировая экономика, газ, украина, великобритания, германия, джеффри сакс, такер карлсон, джо байден
Мировая экономика, Газ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, Джеффри Сакс, Такер Карлсон, Джо Байден
23:11 11.06.2025
 
"Это катастрофа": американский экономист оценил друзей Украины

Экономист Сакс: лидеры Британии, Германии и Франции уничтожают Украину

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Лидеры Великобритании, Германии, Франции и остальные, кто называют себя "друзьями" Украины, на самом деле полностью ее уничтожают, считает американский экономист Джеффри Сакс.
"Так называемые друзья Украины являются как раз теми, кто полностью уничтожают Украину. Так называемые друзья Украины - это те, кто говорят Украине сражаться дальше… Это катастрофа", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Сакс добавил, что к "друзьям" Украины относятся бывшая администрация президента США Джо Байдена, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.
Американский экономист отметил, что Владимир Зеленский также относится к тем, кто своими "диктаторскими" действиями ведет к уничтожению Украины.
"Они - это все те, кто говорят молодежи идти на передовую и гибнуть, и это продолжается уже много лет", - подчеркнул Сакс.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Финал близок. В США высказались о перспективах украинского конфликта
30 апреля, 23:54
 
Мировая экономикаГазУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯГЕРМАНИЯДжеффри СаксТакер КарлсонДжо Байден
 
 
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