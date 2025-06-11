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В Раду внесли проект о переводе части сотрудников спецслужб в ВСУ
В Раду внесли проект о переводе части сотрудников спецслужб в ВСУ - 11.06.2025, ПРАЙМ
В Раду внесли проект о переводе части сотрудников спецслужб в ВСУ
Законопроект о переводе части сотрудников украинских спецслужб в ВСУ внесен в Верховную раду, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua". | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T13:46+0300
2025-06-11T13:46+0300
2025-06-11T13:46+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Законопроект о переводе части сотрудников украинских спецслужб в ВСУ внесен в Верховную раду, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua". "В Раду внесли законопроект о переводе части сотрудников украинских спецслужб (Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы внешней разведки) в ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как уточнили в издании, законопроект внесен в парламент комитетом по национальной безопасности Украины. Документ призван урегулировать "пробел" в законодательстве из-за отсутствия юридически определенных механизмов изменения вида военной службы после перевода военнослужащих из упомянутых органов в ВСУ. Журналисты не указывают, какого количества сотрудников спецслужб может коснуться такая мера, но напоминают, что, по данным на конец прошлого года, одних только сотрудников полиции в возрасте от 25 до 60 лет на Украине насчитывалось до 75 тысяч, при этом 90% из них имели "бронь" от мобилизации. Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации на Украине 18-летних граждан.
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украина, владимир зеленский, всу, рада
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, Рада
В Раду внесли проект о переводе части сотрудников спецслужб в ВСУ
"Страна.ua": в Раду внесли проект о переводе части сотрудников спецслужб в ВСУ
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Законопроект о переводе части сотрудников украинских спецслужб в ВСУ внесен в Верховную раду, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua".
"В Раду внесли законопроект о переводе части сотрудников украинских спецслужб (Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы внешней разведки) в ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как уточнили в издании, законопроект внесен в парламент комитетом по национальной безопасности Украины. Документ призван урегулировать "пробел" в законодательстве из-за отсутствия юридически определенных механизмов изменения вида военной службы после перевода военнослужащих из упомянутых органов в ВСУ.
Журналисты не указывают, какого количества сотрудников спецслужб может коснуться такая мера, но напоминают, что, по данным на конец прошлого года, одних только сотрудников полиции в возрасте от 25 до 60 лет на Украине насчитывалось до 75 тысяч, при этом 90% из них имели "бронь" от мобилизации.
Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации на Украине 18-летних граждан.
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