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"Быстро сдаются". В Раде признали плачевное состояние ВСУ на линии фронта
"Быстро сдаются". В Раде признали плачевное состояние ВСУ на линии фронта - 11.06.2025, ПРАЙМ
"Быстро сдаются". В Раде признали плачевное состояние ВСУ на линии фронта
Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online сообщила, что Вооруженные силы Украины испытывают значительные трудности в ряде... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T11:33+0300
2025-06-11T11:33+0300
2025-06-11T11:33+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online сообщила, что Вооруженные силы Украины испытывают значительные трудности в ряде регионов, включая Сумскую область."Там (в Сумской области - Прим.ред) настолько быстро сдаются территории, что я не могу вам передать. Езжайте на Донецкое направление, тяжелейшее направление, Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших", — сказала депутат.Скороход также отметила весьма плачевное состояние украинской армии по всей линии фронта.Накануне разведчик с позывным "Цыпа" сообщил о расширении буферной зоны вдоль российской границы десантниками 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Зона на данный момент продвинулась за населенный пункт Беловоды в Сумской области Украины.Он уточнил, что задача 83-й бригады состоит в формировании буферной зоны на границе с Россией для обеспечения безопасности мирных жителей от непрерывных атак со стороны армии ВСУ.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Рада
"Быстро сдаются". В Раде признали плачевное состояние ВСУ на линии фронта
Скороход: ВСУ в ускоренных темпах сдают территории в Сумской и других областях
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online сообщила, что Вооруженные силы Украины испытывают значительные трудности в ряде регионов, включая Сумскую область.
"Там (в Сумской области - Прим.ред) настолько быстро сдаются территории, что я не могу вам передать. Езжайте на Донецкое направление, тяжелейшее направление, Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших", — сказала депутат.
Скороход также отметила весьма плачевное состояние украинской армии по всей линии фронта.
Накануне разведчик с позывным "Цыпа" сообщил о расширении буферной зоны вдоль российской границы десантниками 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Зона на данный момент продвинулась за населенный пункт Беловоды в Сумской области Украины.
Он уточнил, что задача 83-й бригады состоит в формировании буферной зоны на границе с Россией для обеспечения безопасности мирных жителей от непрерывных атак со стороны армии ВСУ.
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