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"Быстро сдаются". В Раде признали плачевное состояние ВСУ на линии фронта - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250611/ukraina-858400905.html
"Быстро сдаются". В Раде признали плачевное состояние ВСУ на линии фронта
"Быстро сдаются". В Раде признали плачевное состояние ВСУ на линии фронта - 11.06.2025, ПРАЙМ
"Быстро сдаются". В Раде признали плачевное состояние ВСУ на линии фронта
Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online сообщила, что Вооруженные силы Украины испытывают значительные трудности в ряде... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T11:33+0300
2025-06-11T11:33+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online сообщила, что Вооруженные силы Украины испытывают значительные трудности в ряде регионов, включая Сумскую область."Там (в Сумской области - Прим.ред) настолько быстро сдаются территории, что я не могу вам передать. Езжайте на Донецкое направление, тяжелейшее направление, Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших", — сказала депутат.Скороход также отметила весьма плачевное состояние украинской армии по всей линии фронта.Накануне разведчик с позывным "Цыпа" сообщил о расширении буферной зоны вдоль российской границы десантниками 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Зона на данный момент продвинулась за населенный пункт Беловоды в Сумской области Украины.Он уточнил, что задача 83-й бригады состоит в формировании буферной зоны на границе с Россией для обеспечения безопасности мирных жителей от непрерывных атак со стороны армии ВСУ.
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украина, всу, рада
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Рада
11:33 11.06.2025
 
"Быстро сдаются". В Раде признали плачевное состояние ВСУ на линии фронта

Скороход: ВСУ в ускоренных темпах сдают территории в Сумской и других областях

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online сообщила, что Вооруженные силы Украины испытывают значительные трудности в ряде регионов, включая Сумскую область.

"Там (в Сумской области - Прим.ред) настолько быстро сдаются территории, что я не могу вам передать. Езжайте на Донецкое направление, тяжелейшее направление, Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших", — сказала депутат.
Скороход также отметила весьма плачевное состояние украинской армии по всей линии фронта.
Накануне разведчик с позывным "Цыпа" сообщил о расширении буферной зоны вдоль российской границы десантниками 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Зона на данный момент продвинулась за населенный пункт Беловоды в Сумской области Украины.
Он уточнил, что задача 83-й бригады состоит в формировании буферной зоны на границе с Россией для обеспечения безопасности мирных жителей от непрерывных атак со стороны армии ВСУ.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУРада
 
 
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