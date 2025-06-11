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"Быстро сдаются". В Раде признали плачевное состояние ВСУ на линии фронта

"Быстро сдаются". В Раде признали плачевное состояние ВСУ на линии фронта - 11.06.2025, ПРАЙМ

"Быстро сдаются". В Раде признали плачевное состояние ВСУ на линии фронта

Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online сообщила, что Вооруженные силы Украины испытывают значительные трудности в ряде... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T11:33+0300

2025-06-11T11:33+0300

2025-06-11T11:33+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online сообщила, что Вооруженные силы Украины испытывают значительные трудности в ряде регионов, включая Сумскую область."Там (в Сумской области - Прим.ред) настолько быстро сдаются территории, что я не могу вам передать. Езжайте на Донецкое направление, тяжелейшее направление, Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших", — сказала депутат.Скороход также отметила весьма плачевное состояние украинской армии по всей линии фронта.Накануне разведчик с позывным "Цыпа" сообщил о расширении буферной зоны вдоль российской границы десантниками 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Зона на данный момент продвинулась за населенный пункт Беловоды в Сумской области Украины.Он уточнил, что задача 83-й бригады состоит в формировании буферной зоны на границе с Россией для обеспечения безопасности мирных жителей от непрерывных атак со стороны армии ВСУ.

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