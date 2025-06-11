https://1prime.ru/20250611/vsu-858392519.html

"Суровая реальность": в Киеве нашли способ набрать в ВСУ миллионы солдат

"Суровая реальность": в Киеве нашли способ набрать в ВСУ миллионы солдат - 11.06.2025, ПРАЙМ

"Суровая реальность": в Киеве нашли способ набрать в ВСУ миллионы солдат

Украина рассматривает возможность мобилизации женщин в армию из-за высоких потерь среди бойцов ВСУ и увеличивающегося числа дезертиров. Об этом говорится в... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T08:57+0300

2025-06-11T08:57+0300

2025-06-11T08:57+0300

спецоперация на украине

всу

общество

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Украина рассматривает возможность мобилизации женщин в армию из-за высоких потерь среди бойцов ВСУ и увеличивающегося числа дезертиров. Об этом говорится в материале издания Berliner Zeitung."В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в украинских вооруженных силах в Киеве все чаще звучат призывы к расширению призыва, в том числе для женщин призывного возраста", — сказано в тексте публикации.Согласно изданию, эта идея вызывает бурные дебаты и теперь может стать суровой реальностью из-за ухудшающейся военной обстановки. Глава Центра поддержки воздушной разведки ВСУ заявила, что все граждане Украины, включая женщин, должны быть готовы к мобилизации после достижения 18 лет.

https://1prime.ru/20250610/zakharova-858369735.html

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всу, общество