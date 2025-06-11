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"Суровая реальность": в Киеве нашли способ набрать в ВСУ миллионы солдат - 11.06.2025, ПРАЙМ
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"Суровая реальность": в Киеве нашли способ набрать в ВСУ миллионы солдат
"Суровая реальность": в Киеве нашли способ набрать в ВСУ миллионы солдат - 11.06.2025, ПРАЙМ
"Суровая реальность": в Киеве нашли способ набрать в ВСУ миллионы солдат
Украина рассматривает возможность мобилизации женщин в армию из-за высоких потерь среди бойцов ВСУ и увеличивающегося числа дезертиров. Об этом говорится в... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T08:57+0300
2025-06-11T08:57+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Украина рассматривает возможность мобилизации женщин в армию из-за высоких потерь среди бойцов ВСУ и увеличивающегося числа дезертиров. Об этом говорится в материале издания Berliner Zeitung."В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в украинских вооруженных силах в Киеве все чаще звучат призывы к расширению призыва, в том числе для женщин призывного возраста", — сказано в тексте публикации.Согласно изданию, эта идея вызывает бурные дебаты и теперь может стать суровой реальностью из-за ухудшающейся военной обстановки. Глава Центра поддержки воздушной разведки ВСУ заявила, что все граждане Украины, включая женщин, должны быть готовы к мобилизации после достижения 18 лет.
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всу, общество
Спецоперация на Украине, ВСУ, Общество
08:57 11.06.2025
 
"Суровая реальность": в Киеве нашли способ набрать в ВСУ миллионы солдат

BZ: на Украине все чаще говорят о мобилизации женщин в ВСУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Украина рассматривает возможность мобилизации женщин в армию из-за высоких потерь среди бойцов ВСУ и увеличивающегося числа дезертиров. Об этом говорится в материале издания Berliner Zeitung.
"В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в украинских вооруженных силах в Киеве все чаще звучат призывы к расширению призыва, в том числе для женщин призывного возраста", — сказано в тексте публикации.
Согласно изданию, эта идея вызывает бурные дебаты и теперь может стать суровой реальностью из-за ухудшающейся военной обстановки. Глава Центра поддержки воздушной разведки ВСУ заявила, что все граждане Украины, включая женщин, должны быть готовы к мобилизации после достижения 18 лет.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
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Вчера, 14:39
 
Спецоперация на УкраинеВСУОбщество
 
 
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