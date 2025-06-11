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ВТБ отменил комиссию за денежные переводы физлиц в Киргизию

ВТБ отменил комиссию за денежные переводы физлиц в Киргизию - 11.06.2025, ПРАЙМ

ВТБ отменил комиссию за денежные переводы физлиц в Киргизию

ВТБ отменяет комиссию на переводы из России в Киргизию для розничных клиентов, ранее она составляла 0,5% от суммы перевода, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T12:04+0300

2025-06-11T12:04+0300

2025-06-11T12:04+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ВТБ отменяет комиссию на переводы из России в Киргизию для розничных клиентов, ранее она составляла 0,5% от суммы перевода, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "ВТБ отменяет комиссию на переводы из России в Кыргызстан для розничных клиентов. Теперь отправить туда деньги можно бесплатно по номеру телефона - на счет или карту физического лица с использованием собственной технологии банка. Ранее комиссия составляла 0,5% от суммы перевода", - говорится в сообщении. Как сообщает ВТБ, Киргизия стала третьей страной после Узбекистана и Казахстана, куда клиенты ВТБ могут переводить деньги без комиссии. Эти направления - одни из самых востребованных среди переводов из России в Центральную Азию: ежемесячно клиенты ВТБ совершают десятки тысяч таких операций. Обнуление комиссии действует на переводы по номеру телефона на счет или карту физического лица в рамках собственной технологии банка. Сегодня розничным клиентам ВТБ доступны более 100 зарубежных направлений. В зависимости от страны переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными. Согласно данным банка, за первые пять месяцев 2025 года розничные клиенты ВТБ совершили 2,7 миллиона переводов за рубеж, что в 5 раз превосходит аналогичный показатель 2024 года и уже на 23% выше показателя за весь 2024 год. Объем операций превысил 68 миллиардов рублей. "Наибольшую долю в количестве и объеме занимают переводы в дружественные страны Таджикистан, Китай, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан", - подытожили в банке.

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банки, финансы, втб, киргизия