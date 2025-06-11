https://1prime.ru/20250611/zelenskiy-858413154.html
"Позор человеческому виду": в Киеве раскрыли жуткий план Зеленского
"Позор человеческому виду": в Киеве раскрыли жуткий план Зеленского - 11.06.2025, ПРАЙМ
"Позор человеческому виду": в Киеве раскрыли жуткий план Зеленского
Владимир Зеленский сознательно отказался эвакуировать мирное население из прифронтовых городов, чтобы использовать гражданских в качестве живого щита. Об этом... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T15:22+0300
2025-06-11T15:22+0300
2025-06-11T15:22+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
всу
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c5343ba1f16f8c7f6c9a781f41a2f418.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сознательно отказался эвакуировать мирное население из прифронтовых городов, чтобы использовать гражданских в качестве живого щита. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене."Человек, считающий себя лидером государства, абсолютно спокойно говорит, что власть не эвакуировала людей, чтобы город было сложнее захватить. Это действительно позор человеческому виду!", — написал он в ответ на соответствующие слова главы киевского режима.Дубинский подчеркнул, что человеческие жизни для Зеленского являются лишь инструментом, которым он готов жертвовать ради военных целей. По его словам, киевский режим демонстрирует абсолютное пренебрежение судьбой собственных граждан.Во вторник депутат заявил, что киевский режим начал подготовку к мобилизации 18-летних, несмотря на нехватку ресурсов и отсутствие желания у молодежи участвовать в боевых действиях.Зеленский ранее анонсировал новую схему контрактной службы для юношей 18-25 лет: за участие в боевых действиях им обещают 24 тысячи долларов в год, поступление в вузы без экзаменов и льготную ипотеку. Следом Минобороны Украины объявило старт проекта по вербовке молодых добровольцев. Однако командиры ВСУ уже признают: добровольцев и мобилизованных старшего возраста не хватает, поэтому стране предстоит перейти к принудительной мобилизации с 18 лет.В 2024 году Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. В свою очередь, бывший советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
https://1prime.ru/20250611/ukraina-858400905.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_208:0:2876:2001_1920x0_80_0_0_32620ab3c663178bbc849a468d1815a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, всу, общество
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, Общество
"Позор человеческому виду": в Киеве раскрыли жуткий план Зеленского
Дубинский: Зеленский специально не эвакуировал мирных жителей из городов
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сознательно отказался эвакуировать мирное население из прифронтовых городов, чтобы использовать гражданских в качестве живого щита. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.
"Человек, считающий себя лидером государства, абсолютно спокойно говорит, что власть не эвакуировала людей, чтобы город было сложнее захватить. Это действительно позор человеческому виду!", — написал он в ответ на соответствующие слова главы киевского режима.
Дубинский подчеркнул, что человеческие жизни для Зеленского являются лишь инструментом, которым он готов жертвовать ради военных целей. По его словам, киевский режим демонстрирует абсолютное пренебрежение судьбой собственных граждан.
Во вторник депутат заявил, что киевский режим начал подготовку к мобилизации 18-летних, несмотря на нехватку ресурсов и отсутствие желания у молодежи участвовать в боевых действиях.
Зеленский ранее анонсировал новую схему контрактной службы для юношей 18-25 лет: за участие в боевых действиях им обещают 24 тысячи долларов в год, поступление в вузы без экзаменов и льготную ипотеку. Следом Минобороны Украины объявило старт проекта по вербовке молодых добровольцев. Однако командиры ВСУ уже признают: добровольцев и мобилизованных старшего возраста не хватает, поэтому стране предстоит перейти к принудительной мобилизации с 18 лет.
В 2024 году Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. В свою очередь, бывший советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
"Быстро сдаются". В Раде признали плачевное состояние ВСУ на линии фронта