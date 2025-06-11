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Золотой запас России начал расти сам по себе

Золотой запас России начал расти сам по себе - 11.06.2025, ПРАЙМ

Золотой запас России начал расти сам по себе

Стоимость российских золотых резервов обновляет рекорд уже четвертый месяц подряд. По данным на 1 июня она выросла до 248,2 миллиарда долларов. Доля золота в... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T06:06+0300

2025-06-11T06:06+0300

2025-06-11T06:06+0300

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ, Светлана Медведева. Стоимость российских золотых резервов обновляет рекорд уже четвертый месяц подряд. По данным на 1 июня она выросла до 248,2 миллиарда долларов. Доля золота в активах достигла 36,5% против 36,3% месяцем ранее, что стало максимальным показателем с октября 1999 года. Чем объясняется рост стоимости золотых резервов России до беспрецедентных уровней - в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеИсторический рекорд для страныПо итогам мая стоимость золотых резервов России достигла рекордных 248,2 миллиарда долларов (против 247,0 месяцем ранее), следует из данных Центробанка. Максимум обновляется уже четвертый месяц подряд.При этом доля золота в международных резервах России составила 36,5% (против 36,3% месяцем ранее). Этот показатель можно назвать максимальным с октября 1999 года. В то время доля драгоценного металла была 39,7%, однако стоимость составляла всего лишь 4,7 миллиарда долларов. Интересно, что исторический рекорд доли золота в золотовалютных резервах России был зафиксирован 1 января 1993 года (56,9%), а минимальный показатель - в июне 2007 года (2,1%).Если говорить о физическом объеме драгоценного металла в резервах страны, то согласно данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC) по итогам 2024 года Россия заняла пятое место по запасам золота (2,36 тысячи тонн). На четвертом месте - Франция (2,44 тысячи тонн), на третьем - Италия (2,45 тысячи тонн). Второе место у Германии (3,35 тысячи тонн), а первое - у США (8,13 тысячи тонн). У этих стран запасы оставались неизменными.Китаю за год удалось увеличить золотые запасы с 2,24 до 2,28 тысячи тонн. Однако страна все равно осталась на шестом месте. Швейцария в прошлом году золото и вовсе на закупала. Она оказалась на седьмой строчке с резервом на уровне 1040 тонн.Индия нарастила запас золота с 803, 6 до 876,2 тонны. Это позволило ей занять восьмое место и потеснить на девятое Японию, запас которой остался на уровне 846 тонн. Турция благодаря увеличению запасов золота с 540,2 до 615 тонн поднялась на десятую строчку. Одиннадцатой по уровню золотых запасов в 2024 году странойстали Нидерланды.Важный инструментНо для чего странам нужны запасы драгоценного металла?Золотые запасы нужны России в качестве страхового фонда, который можно при необходимости продать, заложить, обменять, если в сфере валютного обмена будет совсем сложно работать, объясняет доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко. По его словам, уже сейчас золото используется в качестве обхода SWIFT при расчетах с Китаем, Ираном, ОАЭ и другими дружественными странами."Также золотой запас является инструментом поддержки рубля - золото можно конвертировать в валюту, укрепляя национальную платежную единицу. Все это укрепляет доверие к рублю, к отечественной финансовой системе. В целом золото является хорошим инструментом снижения рисков при обесценении бумажных валют, например, при росте инфляции по доллару", - отмечает эксперт.Другие страны тоже используют золото как актив-убежище: продать или обменять на что-то его можно во времена любых войн, кризисов и катаклизмов. Кроме того, золотой запас – гарантия для инвесторов, что деньги будут возвращены с процентами и в срок. В этом случае кредитные ставки ниже, а доверия больше.Все дело в ценеНо вернемся к стоимости золотых резервов России. Почему она обновляет максимум уже четвертый месяц подряд? Все достаточно просто. Эксперты отмечают: увеличение стоимости золотых резервов РФ до рекордного уровня связано с ростом цен на драгметалл. За 6 месяцев 2025 года цена на золото на мировых рынках увеличилась на 23%, что привело к положительной переоценке золота в международных резервах, объясняет доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.В частности, в апреле 2025 года фьючерсы на золото достигали максимального исторического уровня порядка 3510 долларов за тройскую унцию, добавляет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос."Вместе с тем, физический объем золота в резервах страны сейчас немного ниже рекордного значения. Он составляет около 2330 тонн против 2360 тонн в сентябре 2023 года. С этой точки зрения номинальный рост стоимости российских золотых резервов лишь отражает ускорение глобальной инфляции в последние годы", - рассуждает Манжос.По словам Акимова, заметные закупки золота Россией начались еще в 2009 году. Самыми успешными были 2017 (+7,2 млн тройских унций золота) и 2018 годы (+8,8 млн унций). С 2020 года закупки золота в международные резервы резко сократились."С 01.01.2023 по 01.06.2025 рост массы монетарного золота фактически замер на отметке 75 млн унций. Таким образом, сегодняшний рекордный рост стоимости золотых резервов - это на 100% результат положительной переоценки ранее купленного Россией золота", - говорит Акимов.Удачное вложениеРост стоимости золотых резервов означает, что Банк России выбрал удачную стратегию сохранения международных резервов."С 2019 года мы наблюдаем цикл роста цен на золото, что приводит к росту его доли в международных резервах России, которая с 2009 года выгодно вложилась в данный актив и теперь получает прибыль за счет положительной переоценки", - говорит Акимов.Однако воспользоваться этой прибылью - задача весьма непростая. Для этого золото нужно продать на мировом рынке, а зафиксированную прибыль разместить в долларовые или юаневые депозиты, или купить необходимые для экономики импортные товары. Если золото будет просто храниться, мы получим "бумажную" прибыль, которая выступает как весьма условная подушка безопасности, рассуждает Акимов.Ситуация, когда Центробанки стран начнут массовую распродажу золота и окажут давление на биржевой курс маловероятна, считает Манжос. В случае спада мировых цен они скорее будут наращивать запасы монетарного металла. Это связано с тем, что центральные банки создают золотой запас не с целью извлечения прибыли, а в качестве резервного актива. Отдельные страны могут сокращать запасы монетарного золота по текущим ценам, но это не станет значимым фактором для мирового рынка, указал эксперт.Есть альтернатива, но …В качестве сопоставимого с золотом по надежности актива, по мнению Манжоса, способно выступать физическое серебро. В понедельник, 9 июня, цена на него достигла 13-летнего максимума. Впервые с февраля 2012 года она преодолела отметку в 37 долларов за тройскую унцию.Однако в любом случае золото остается исторически сложившейся формой "чрезвычайных денег", которые могут быть использованы в условиях экономических потрясений и роста международной геополитической напряженности. С этой точки зрения поддержание золотого запаса страны на стабильно высоком уровне выглядит обоснованной и необходимой стратегией, заключил Манжос.

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Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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