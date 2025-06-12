https://1prime.ru/20250612/aviakatastrofa-858448822.html
Авиакомпания Air India сделала заявление о числе погибших в авиакатастрофе
Авиакомпания Air India сделала заявление о числе погибших в авиакатастрофе - 12.06.2025, ПРАЙМ
Авиакомпания Air India сделала заявление о числе погибших в авиакатастрофе
Авиакомпания Air India подтвердила гибель 241 из 242 человек на борту самолета Boeing 787 Dreamliner, разбившегося вблизи аэропорта города Ахмедабад на западе... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T23:03+0300
2025-06-12T23:03+0300
2025-06-12T23:23+0300
происшествия
авиакатастрофа
погибшие
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Air India подтвердила гибель 241 из 242 человек на борту самолета Boeing 787 Dreamliner, разбившегося вблизи аэропорта города Ахмедабад на западе Индии."С сожалением сообщаем, что из 242 человек, находившихся на борту, 241 человек погиб. Единственный выживший находится на лечении в больнице", - говорится в заявлении авиаперевозчика.
https://1prime.ru/20250612/aviakatastrofa-858444809.html
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авиакатастрофа, погибшие
Происшествия, авиакатастрофа, погибшие
Авиакомпания Air India сделала заявление о числе погибших в авиакатастрофе
Air India: в авиакатастрофе погиб 241 человек из 242-х находившихся на борту
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Air India подтвердила гибель 241 из 242 человек на борту самолета Boeing 787 Dreamliner, разбившегося вблизи аэропорта города Ахмедабад на западе Индии.
"С сожалением сообщаем, что из 242 человек, находившихся на борту, 241 человек погиб. Единственный выживший находится на лечении в больнице", - говорится в заявлении авиаперевозчика.
СМИ назвали вероятную причину крушения самолета в Индии